Ya es oficial: Star Wars confirma 2 años después que su peor serie conecta con la última trilogía "a través de su villano"

'Star Wars: The Acolyte' fue un fracaso a todos los niveles. Tras debutar con bastante fuerza, la producción de Lucasfilm se hundió en audiencia convirtiéndose, entre la crítica y el público, en una de las peores ficciones del universo de George Lucas.

Quedando cancelada tras una única temporada, se confirma dos años después que la serie de Leslye Headland quería conectar realmente con la última trilogía de películas dirigida por J.J. Abrams a través de su villano, el Sith interpretado por Manny Jacinto.

Según parece, el no darle una verdadera identidad al antagonista se hizo a propósito desde el principio para que este acabara convirtiéndose en el primero de los Caballeros de Ren, organización de la que posteriormente formó parte Kylo Ren, personaje principal de los filmes del responsable de 'Perdidos'.

Manny Jacinto era la conexión entre 'The Acolyte' y la última trilogía.

'The Acolyte' y su conexión con la trilogía de Abrams

La confirmación se ha realizado a través del libro The Art of Star Wars: The Acolyte, donde se explica que hasta el casco del Sith de Jacinto, bautizado como el 'Extraño', fue concebido desde sus inicios para establecer lazos con el propio Kylo Ren.

"El ligero volante en la parte trasera del casco, un elemento de diseño que se remonta a la influencia samurái de la franquicia y que se vio por primera vez en el diseño de Vader, insinúa un vínculo entre el Extraño y el antagonista enmascarado de la trilogía de secuelas, Kylo Ren, una idea que los narradores tomaron del diseño."

Además, Headland lo tenía todo pensado para que Qimir, Palpatine y Darth Plagueis pudieran vivir en un mismo entorno sin romper el sentido de Star Wars.

"Estaba en el diseño del personaje, además de saber que íbamos a presentar a Darth Plagueis, quien tendría que acabar con Palpatine como aprendiz", explica la propia Headland.

"Siguiendo la Regla de Dos, un precepto que limita a los Sith a solo dos en un momento dado, un maestro y un aprendiz, una forma de mantenerlo vigente era que Qimir fuera el primer caballero de Ren, parte de una cultura adyacente a los Sith que sabemos que eventualmente sobrevivirá."

A pesar de que había planes para el personaje, para establecerlo en la franquicia y darle continuidad, 'The Acolyte' tuvo que bajar el telón por orden de Disney y ya no veremos cuál iba a ser la siguiente parada de la historia con Qimir y el resto de personajes.