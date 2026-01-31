Ni Marvel ni DC: los mejores superhéroes del streaming se despiden tras 7 años y 5 temporadas este 2026

Mientras Marvel y DC estructuran su próximo paso en cines con grandes superproducciones, 'The Boys', considerada la mejor serie de superhéroes del streaming, se prepara para bajar el telón con una quinta y última temporada en Prime Video.

A pesar de que el universo de Eric Kripke, basado en las páginas de Garth Ennis, tiene ya asegurada su supervivencia mediante varios spin-off, la serie principal se despedirá este mismo 2026 con un gran festival de acción, cameos y tensiones. Ya hay fecha de estreno para la temporada 5 y falta poco para que Amazon haga historia -otra vez-.

'The Boys' arrancó en streaming hace siete años y, desde entonces, ha logrado hacerse un hueco en la industria mediante la sátira y parodia del género al que representa, creando a personajes icónicos con interpretaciones memorables, como el Patriota de Antony Starr o el Carnicero de Karl Urban.

Adiós a 'The Boys' tras 7 años de éxito

Habiéndose reído de Marvel y DC, el final de 'The Boys' arrancará el 8 de abril en Prime Video realizando un crossover masivo con 'Gen V', su spin-off universitario que ha cobrado una importancia notable tras los sucesos de su segunda temporada, con Marie Moreau con firmes papeletas para tumbar al mencionado Patriota.

Como era de esperar, esta última tanda de episodios van a llevar a 'The Boys' al límite otra vez, y parece que Amazon va a coquetear muy de cerca con la censura. Jensen Ackles, actor de Soldier Boy, confesó que tuvo que abandonar una escena porque no estaba preparado lo que ocurría en ella.

"Entré y dije: 'Dios mío'... y simplemente salí de allí. Dijeron: 'Eh... corten', y yo respondí: 'Lo siento, no estaba preparado para eso'... y no creo que nadie más lo esté tampoco", comentaba el intérprete en una charla. Pronto veremos a qué se refería exactamente Ackles, pero seguro que hará que más de uno tenga que taparse los ojos.