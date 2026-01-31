Manel Fuentes: "Soy fiel a la gente que cree en mí. Estoy muy cómodo en Antena 3 y no tengo intención de cambiar de aires"

Podría decirse que Manel Fuentes está tocado por una varita mágica. Es uno de los presentadores estrella de Antena 3, porque, programa que coge, programa que funciona.

El último, Atrapa un millón, que volvió líder a Antena 3 (11,7%) el sábado pasado frente a Got Talent (9,3%).

En breve comenzará a grabar la decimotercera edición de Tu cara me suena, que viene a ser como una de las gallinas de los huevos de oro de Antena 3. Y hasta tuvo que sustituir en una ocasión a Roberto Leal en Pasapalabra cuando este enfermó.

Y como es de bien nacido ser agradecido, Manel Fuentes es "fiel" a Antena 3, cadena a la que llegó hace 15 años y que, por cierto, "no era líder". "Creyeron en mí y las cosas nos han ido muy bien juntos", asegura en esta entrevista para BLUPER.

"Hay admiración mutua y mucha profesionalidad", asegura rotundo el comunicador sobre su relación con la cadena. "Estoy muy cómodo donde estoy, y mientras esto siga así, no tengo intención de cambiar de aires".

El presentador Manel Fuentes.

De hecho, Manel Fuentes deja abierta la posibilidad a desarrollar más proyectos en Atresmedia en torno al entretenimiento. "Siempre estoy aprendiendo y mirando nuevos formatos. No sería de extrañar que alguna otra cosa buscáramos para poner en Antena 3".

Atrapa un millón es un programa que continúa funcionando. ¿Cuál es la clave?

Se ha convertido en un clásico de Antena 3. La gente le tiene mucho cariño y nuestra obligación es cuidarlo al máximo. Montse Claros es su directora, que es una persona brillante.

Además, en esta temporada, se han incorporado las fotografías personales de las parejas que concursan que nos sirven para ilustrar qué tipo de relación tienen. Esto le da más emoción y una conversación mucho más fluida y simpática.

¿El dinero es real?

Sí, sí. Es real. Impresiona muchísimo. Sobre todo, por la seguridad que hay en plató: hay una cantidad de metralletas y furgones que no había visto en mi vida.

Fíjate que pensaba que era dinero como el del Monopoly.

No. Una de las primeras cosas que hacen los concursantes es olerlo. Los fajos de dentro también son de verdad.

¿En qué invertirías un millón de euros?

Tal y como están las cosas, el éxito es poder ayudar. Debería de servir para pensar en el conjunto.

Tras los últimos acontecimientos, ¿crees que se invierte de forma correcta nuestros impuestos?

Pues no lo sé. Nunca se está a tiempo de pagar lo que tenemos que pagar. Evidentemente, lo que espero es que lleguen a buen destino porque lo necesitamos.

Manel Fuentes y el fajo de billetes del millón de euros en 'Atrapa un millón'.

En breve arrancas una nueva edición de Tu cara me suena. ¿Cómo la afrontas?

Estamos trabajando para ser merecedores del cariño del público. La pasada edición fue la mejor en audiencia de los últimos 7 años. Y no podíamos estar más contentos porque hicimos cambios [la salida de Latre y la llegada de Flo al jurado]. El casting no está cerrado. Puede haber un fichaje de última hora que nos sorprenda a todos.

¿Quién te gustaría que pasase por el clonador?

No te lo digo porque puede darse el caso. Tengo la esperanza de que sea este año.

Ya son 13 ediciones. ¿Qué es lo que te motiva continuar año tras año al frente del programa?

Exacto. Son 15 años, con trece ediciones normales, una de anónimos y otra de niños. A mí lo que me motiva es el cariño que le tiene el público del programa. Queremos estar a la altura y hacerlo cada vez mejor para que esta historia de amor no pare.

La comunicación me entusiasma y este formato es mi vida. Yo también soy alguien que se transforma en Bruce Springsteen en mis espectáculos, y eso está en el ADN del propio Tu cara me suena.

Manel Fuentes, en el centro, jurado al jurado de 'TCMS', Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Àngel Llàcer, en una edición del pasado.

¿Ves factible una versión All Stars sobre Tu cara me suena?

Se ha hablado mucho. Un All Stars podría ser el punto final del programa, pero espero que esto tarde mucho en llegar. Hay muchísima gente con talento que todavía no hemos visto, y para hacer un programa hay que estar 12,13,14 y 15 galas y hacer números distintos. Yo haría una sola gala o la temporada final, que espero que sea para 2070.

Carlos Latre hablaba con mucho cariño de Tu cara me suena. ¿Sigues en contacto con él?

Sí, nos hemos mandado amor por Navidad. Nos vemos menos porque ahora está en otra cadena, pero sí, sí, claro. Son muchos años. Nos conocemos desde Crónicas Marcianas.

Cumples 15 años en Antena 3. ¿Qué supone la confianza que deposita en ti la cadena?

Mucho orgullo. Cuando llegué, la cadena no era líder. Creyeron en mí y las cosas nos han ido muy bien juntos. Hay una admiración mutua y, sobre todo, mucha profesionalidad y eso hace que el trabajo sea muy cómodo, intenso y exigente. Siempre voy a estar al lado de la gente que confía en mí.

Manel Fuentes tuvo que sustituir a Roberto Leal en 'Pasapalabra'.

¿No has tenido ofertas de la competencia?

Me parecería una falta de respeto si hablo de cómo son mis relaciones en el medio. Soy un profesional. Yo siempre soy consecuente con la gente que cree en mí. Estoy muy cómodo donde estoy y, mientras esto siga así, no tengo intención de cambiar de aires.

¿Alguna vez se ha puesto sobre la mesa hacer un formato al estilo como el Caiga quien caiga en el que abordes actualidad y política?

También estaba La noche... con Fuentes y Cía. Hay muchos formatos que ellos [Atresmedia] son conscientes de que yo puedo realizar. También está bien ahondar en programas nuevos, que no han tenido hueco en Antena 3. Me encanta mi trabajo, siempre estoy aprendiendo y mirando nuevos formatos. No sería de extrañar que alguna otra cosa buscáramos para poner en Antena 3.

¿Enfocado al entretenimiento?

Ahora mismo estoy muy volcado en el entretenimiento. Ver que estás haciendo pasar un buen rato a la gente y que se olvide de los problemas me parece algo muy serio y muy necesario.