'Kimetsu no Yaiba' fracasa en los Oscar pero gana un inesperado premio tras sus 780 millones en taquilla

'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita' se mantiene en los cines a pesar de llevar seis meses en la cartelera. La producción de Ufotable lleva cosechados más de 780 millones de dólares en la taquilla, y pese a fallar en la cartelera china continúa haciendo lo imposible para llegar a sus soñados 1000 millones en recaudación total.

Mientras sigue su camino en los cines, con un nuevo estreno confirmado en formato IMAX, desde los Rotten Tomatoes Awards premian al largometraje con un galardón inesperado que, por otro lado, ha emocionado a los seguidores de la obra de Koyoharu Gotouge: Akaza ha sido elegido como mejor villano de la edición gracias a su impactante pasado.

Conocido también como Tercera Luna Superior, Akaza ocupa un papel principal dentro de la historia de 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita', realizando un emotivo viaje a su pasado para mostrar al público su historia antes de convertirse en uno de los demonios más poderosos de Muzan: un arco extraordinario que no ha dejado indiferente a ningún espectador.

'Kimetsu no Yaiba' brilla en los Rotten Tomatoes Awards gracias a Akaza.

'Kimetsu no Yaiba' brilla lejos de los Oscar

Habiendo fracasado en los premios Oscar y los Globos de Oro, este premio supone mucho para 'Kimetsu no Yaiba', que pese a haber cambiado por completo los esquemas de la industria del entretenimiento asentando al anime como un pilar cinematográfico contemporáneo, no está teniendo ningún reconocimiento por parte de los académicos.

Los Rotten Tomatoes Awards se basan tanto en las críticas especializadas como en la opinión del público, y en esta ocasión no ha habido ninguna duda: Akaza es el mejor antagonista del año y uno de los villanos más destacados del panorama audiovisual actual, con una profundidad inusual y una carga dramática que emociona a cualquiera.

De momento, desde Ufotable quieren seguir exprimiendo 'La fortaleza infinita' hasta que el patio de butacas se agote, por lo que no hay fecha de estreno para su continuación en los cines. ¿Acabará logrando la película esos 1000 millones de dólares?