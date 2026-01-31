Ni EE.UU. ni Japón: el mayor monumento de 'Dragon Ball' está en España y tiene más de 40 metros de altura

Ni EE.UU. ni Japón: el mayor monumento de 'Dragon Ball' está en España y mide más de 40 metros

'Dragon Ball' es una de las obras de mayor relevancia en la industria del manga, anime y entretenimiento. La obra de Akira Toriyama traspasó todas las fronteras del mundo alzándose como uno de los pilares de la animación japonesa. En España hemos expresado mil veces nuestro amor por las aventuras de Goku, pero nunca se había hecho de este modo.

Denis Due, un artista especializado en grafiti, realizó el pasado verano el que es, actualmente, el mural más grande de Europa dedicado a 'Dragon Ball', siendo en su totalidad uno de los mayores monumentos realizados hacia la obra del también autor de 'Dr. Slump'.

Más de 40 metros de dibujo donde se repasan los momentos más destacados de la serie de 'Dragon Ball', incluyendo películas y todas las sagas, con un nivel de detalle asombroso. El mural se encuentra en Carmona (Sevilla) al lado del Instituto de Enseñanza Secundaria Maese Rodrigo y es una auténtica obra de arte.

El mural más grande de Europa dedicado a 'Dragon Ball' está en España.

España ama 'Dragon Ball'

El proyecto de Denis Due arrancó con Freezer y, poco a poco, el artista fue extendiendo el grafiti hasta realizar un repaso prácticamente completo a la obra de Akira Toriyama, con paneles que realmente logran captar la esencia de las viñetas con réplicas prácticamente perfectas.

"Esta idea surgió porque realmente soy un enamorado de 'Dragon Ball'. Me duermo todas las noches viendo la serie. Tengo tatuaje de Dragon Ball y es un poco poder revivir mi infancia", explicaba el propio autor a EFE durante una entrevista meses atrás.

"Era como volver a mi niñez real, pintar algo en las paredes donde empecé a pintar de pequeño". Tras ese impresionante lienzo urbano de Denis Due, Carmona se ha convertido en un reclamo turístico para los amantes de las Bolas de Dragón, puesto que no son pocos los que quieren ver con sus propios ojos esta carta de amor rematada con mensaje hacia el mismo Akira Toriyama.