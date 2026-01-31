8 años y 131 episodios después 'Dragon Ball' confirma la mejor noticia: pero comete un imperdonable fallo

La continuación de 'Dragon Ball Super' está asegurada con un nuevo anime que adapta el querido arco de Moro: 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol'. Sin embargo, la buena noticia ha venido con una polémica bajo el brazo, y es que ni Toei Animation ni el resto de responsables de la franquicia han dado crédito a su verdadero creador.

Aunque se menciona a Akira Toriyama en el anuncio oficial, en ningún momento se habla de Toyotaro, quien realmente escribió y dibujó la mencionada saga del Devorador de Mundos en el manga. El propio mangaka, de hecho, fue quien confirmó que se encargó él solo de escribir la historia de la Patrulla Galáctica, con supervisión de su mentor.

'Dragon Ball' hace el vacío a Toyotaro.

Vacío absoluto para Toyotaro en 'Dragon Ball Super: The Galactic Patrol'

"Trabajé con los guiones originales del maestro Toriyama hasta el arco del Torneo del Poder", comentó Toyotaro en el pasado. "Le mostraba lo que había dibujado, y cuando le daba el visto bueno lo continuaba, pero después del arco del Torneo del Poder, escribí yo solo el arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica.

"Le mostré el escenario al maestro Toriyama para ver si lo aprobaba, y después de eso empecé a dibujar basándome en lo que había escrito". Teniendo en cuenta que el también responsable de 'Lost Samurai' realizó estas declaraciones en acontecimientos oficiales de la franquicia, era de esperar que su nombre constara en este nuevo anime.

Los seguidores de 'Dragon Ball' no han pasado por alto este vacío hacia Toyotaro y las redes han echado humo, con solicitudes hacia Toei Animation para que se incluya su firma en este siguiente paso de 'Dragon Ball Super', que continúa tras ocho años de pausa e incertidumbre.

De momento, habrá que esperar a ver si se realiza alguna modificación. Mientras tanto, 'Dragon Ball' pone rumbo a su siguiente destino para seguir creciendo en el audiovisual y el streaming.