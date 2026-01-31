Ana Terradillos, 52 años, sobre la longevidad: “Me levanto a las 4:30, hago 20 minutos de yoga y me pongo al día con tres radios”

Ana Terradillos es una de las presentadoras más populares de nuestro país. Cada mañana, de lunes a viernes, levanta la persiana de Telecinco con La mirada crítica, un programa que sirve de antesala a El programa de AR.

"Mi misión es de telonera. El formato aporta una mirada más sosegada de lo que te puede aportar un informativo al uso", reconocía en una entrevista para BLUPER, justo cuando Telecinco decidió traer de vuelta a Ana Rosa a la mañana.

Pero, para entrar en directo a las 8:00 de la mañana, la periodista vasca tiene que echar a rodar muchísimo antes. De hecho, Terradillos entiende el autocuidado como una disciplina diaria que comienza de madrugada.

Ya en el trayecto en coche entre su casa y los platós de Telecinco, en Fuencarral, la comunicadora continúa actualizándose leyéndose los principales periódicos. "Primero los editoriales y los artículos de opinión".

"La radio es increíble para informarse, para la actualidad pura y dura. Luego, la prensa para contrastar opiniones, que no siempre son las mías".

Tras cumplir 50 años (el 1 de octubre cumplirá 53 años), Ana asegura que cada vez es más metódica y que necesita tener una "rutina" porque "me sienta bien a la cabeza y al cuerpo". Incluso llega a definirse como "muy soldado".

La comunicadora arranca su jornada cuando la mayoría aún duerme. "Me levanto a las 4:30 de la mañana porque tengo mis 20 minutos de ejercicio", ha reconocido recientemente.

Ana Terradillos en el plató de 'La mirada crítica'. Mediaset España

Además de meditar, se guarda 20 minutos para recargar pilas mediante ejercicio: "Hago estiramientos y un poquito de yoga", confiesa. "Son tres minutos, pero es mi momento para concentrarme en mí misma y poderme situar en la tierra. Luego me viene muy bien".

A continuación, "vienen la ducha y las cremas y el coquetear con la actualidad". Es entonces cuando Ana Terradillos se intenta poner al día con la información sintonizando hasta "tres radios": Radio Nacional, Onda Cero y Cadena SER.

De 7:00 a 8:00, en la última hora antes de que se encienda el piloto rojo de la cámara, Terradillos ultima los temas del día con la directora, Irene Azcutia, y se toma un último café para estar completamente activa.

Aunque la presentadora de Telecinco se define como una "loca de actualidad", intenta exprimir su tiempo libre para desconectar bien saliendo fuera para cenar con su pareja o bien para caminar al aire libre.

"Me encanta ir al Retiro a pasear con mi perrita e ir a ver a mis padres a San Sebastián", le decía en conversación con Valeria Vegas para la revista Diez Minutos.

Los fines de semana aprovecha para continuar haciendo deporte, como el barre. Se trata de una disciplina de entrenamiento de bajo impacto y alta intensidad que fusiona movimientos de ballet clásico, pilates, yoga y entrenamiento personal.

"Me veo estupenda. Creo que esta profesión te da mucha vida, tengo una vida fácil y estoy muy contenta de hacer lo que hago. Da mucha juventud y no me asusta envejecer absolutamente nada", aseguraba muy sincera en el 25 aniversario de Vertele el pasado septiembre.