Amaia Salamanca (39), sobre sus ingresos: "Rechacé una película millonaria. De cada 4 palabras, 5 eran palabrotas"

A sus 39 años, Amaia Salamanca encadena trabajos en cine, series y publicidad desde los 20. Cantidad de proyectos que a buen seguro le habrán dado cierta tranquilidad económica.

Salamanca siempre ha hablado de dinero desde la naturalidad y hasta el humor, como en La Revuelta. En su última visita a David Broncano explicó que tenía menos dinero que en su visita anterior por los gastos que implican sus tres hijos. Además, confesó que invierte en Bolsa.

De hecho, Amaia suele destacar la importancia de la responsabilidad económica y alejarse del derroche, algo en lo que es fácil caer cuando tienes 20 años y trabajas en una de las series más exitosas de la época, SMS: Sin miedo a soñar.

Fue la ficción de laSexta, también trampolín para Mario Casas o Yon González, por la que la madrileña saltó a la fama allá por 2006.

Según desveló en Planeta Calleja en 2022, sin haber pensado dedicarse a la interpretación, se encontró de repente con un contrato en el que “trabajar un mes eran 6.000 euros”. Desde luego, una cifra muy elevada para una joven que apenas empezaba en la profesión.

Amaia Salamanca y Salva Reina, en 'Muertos SL'. Netflix

Parte de esa responsabilidad radica en aceptar o no según qué proyectos. No es ningún secreto que Amaia Salamanca rechazó ser la protagonista de película más taquillera del cine español, Ocho apellidos vascos.

Estrenada en 2014, la comedia que finalmente protagonizaron Dani Rovira y Clara Lago recaudó la friolera de 55,3 millones de euros.

"Me llegó la separata, la tipa se llamaba Amaia, era vasca y le entraba un tipo sevillana. Te juro que la separata que me llegó solo decía palabrotas. De cuatro palabras cinco eran palabrotas", comentó a Marc Giró en Late Xou hace unos meses.

"Una parodia exagerada"

"Y yo, que tengo familia vasca, decía: 'Esto es una parodia, es exageradísimo, no lo veo'. Y pensé: 'A este guion es de los que tengo que decir que no". Y así fue. Ni siquiera se presentó al casting.

"Me decían que es una prueba, hazla. Y yo: 'Que no, ¿para qué la voy a hacer?", recordaba la intérprete de Muertos SL o Pura Sangre, entre otras producciones.

Con todo, no dejó de poner en valor que Ocho apellidos vascos es, a día de hoy, "la película más taquillera del cine español" y que ella no quiso "hacer la prueba por tiquismiquis". "De todo se aprende", zanjó Salamanca en el programa de La 1.