Vanesa Romero deja en shock a David Broncano con su regalo más atrevido: "¿Qué quiere decir esto?"
La actriz visitó 'La Revuelta' este jueves para promocionar su nuevo corto, Sexo a los 70, nominado a los Goya.
La Revuelta cerró la semana recibiendo al grupo Celtas Cortos y a Vanesa Romero. La actriz es una de las intérpretes más reconocidas de nuestro país, especialmente por haber formado parte durante más de 15 años de Aquí no hay quien viva y La que se avecina.
Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá de la interpretación. Romero también ha desarrollado una faceta creativa como escritora y directora, con varios libros publicados y diversos cortometrajes a sus espaldas.
Precisamente, acudió al programa de Broncano para promocionar su último trabajo como directora, Sexo a los 70, que ha sido nominado a los Premios Goya 2026, en la categoría de Mejor corto de ficción.
Sobre este reconocimiento, la intérprete se mostró emocionada y aseguró que "la nominación ya es un premio", destacando la importancia de que su trabajo haya sido valorado dentro de la industria cinematográfica.
Y añadió que "es un tema tabú del que se habla poco" y considera que "había que tocarlo" en el cine, porque "muchas veces nos olvidamos de los mayores y también tienen sus necesidades" en cuanto a estímulos sexuales.
Para homenajear la pieza, la intérprete quiso obsequiar al presentador con una caja llena de distintos artilugios, un gesto que dejó a Broncano completamente sorprendido.
"Es una especie de cápsula del tiempo. He pensado que dentro de un par de años, cuando tengas 70, vas a necesitar este kit", anunciaba la actriz.
La caja de regalos que ha preparado Vanesa Romero para Broncano incluía un espejo, "porque es muy importante mirarse sin miedo" a cualquier edad, incluso cuando "los cuerpos van cambiando".
El segundo obsequio ha sido lubricante. Algo que ha dejado en shock al jiennense preguntando a la invitada: "¿Qué quiere decir esto?". Rápidamente se ha dado cuenta que no era una indirecta y que era para su yo del futuro.
"Yo nunca he usado lubricante", ha confesado el presentador, que preguntaba si era mejor echarlo en el pene o en la vagina. "No discrimina, pone que donde quieras", añadía la actriz de La que se avecina.
La modelo lo ha justificado con que "a partir de ciertas edades puede hacer falta una ayudita". Por último, la caja contenía preservativos, porque "siempre hay que tener precaución".
"¿Preservativos especiales?", preguntaba el rostro de La 1. "No. Normales", aseguraba Romero. "Esto es importante porque entre los chavalas ha aumentado las ETS y entre los señores de 70 años...", ha justificado Broncano.
Y para terminar, el último regalo ha sido el guion original del cortometraje, sobre el que hizo sus anotaciones: "Aquí está todo el trabajo que he hecho. Estamos muy contentos y más siendo una comedia, que es una medicina, y no siempre se valora".
"Muchas gracias, es un regalo bonito. Creo que es de los mejores grupos de regalos que hemos recibido porque nos ha dado una charla muy agradable", sentenciaba el de La Revuelta acompañado de unos aplausos del público.
🎁 Vanesa Romero no quería entrevista, quería La Revuelta edición Amigo Invisible. Poca gente pone tanto empeño para completar el camerino museo de Broncano #Larevuelta pic.twitter.com/5L1GPGHML0— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 29, 2026
En cuanto a las preguntas clásicas, Vanesa Romero no ha sido tan explícita. Sobre el dinero solo dijo que durante todo este tiempo trabajando le dio para comprarse una casa, "hipoteca que todavía está pagando".
En cuanto al sexo, ha revelado que su chico vive en Barcelona, pero que intentan verse al menos una vez a la semana. "No tanto como a mí me gustaría, pero bien. De momento estoy contenta".