Sale a la luz el presupuesto de RTVE para el Benidorm Fest 2026: 1,2 millones de euros más pese a no ir a Eurovisión

En poco más de una semana, dará comienzo el Benidorm Fest 2026. El concurso alicantino celebra su quinta edición, la primera en la que el ganador no representará a España a Eurovisión 2026.

El pasado diciembre, RTVE anunció su retirada del festival organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) tras confirmarse la participación de Israel.

La Corporación alegó "el genocidio en Gaza" y el "incumplimiento sistemático" de las normas del certamen por parte del estado de Oriente Medio.

Con todo, pese a la retirada y a la posible pérdida de seguimiento del programa, RTVE destinará 3.893.462 euros al Benidorm Fest 2026. Esta cantidad corresponde solo a los recursos externos y no a los internos del propio ente.

Así, el presupuesto para el certamen aumenta en 1.211.708 euros respecto a la edición de 2025, en la que se hizo con la victoria Melody, nuestra última representante en Eurovisión.

Los participantes del Benidorm Fest 2026. RTVE

Estas partidas pueden consultarse en el listado público de contrataciones de productoras, que acaba de ser actualizado.

En este desglose, figuran también los presupuestos de estrenos recientes o que están por llegar, como DecoMasters (7.290.662 euros), la serie Barrio Esperanza (5.600.000 euros), Top Chef: dulces y famosos (4.896.731 euros) o el Trivial Pursuit (3.165.092 euros).

RTVE se ha volcado de lleno en el Benidorm Fest 2026, esforzándose por darle una entidad de festival propio alejado de Eurovisión. Por ello, trae importantes novedades.

Al aumento presupuestario, se suma el fichaje de presentadores potentes, una dotación económica de 150.000 euros para el ganador, un nuevo trofeo y acuerdos con Spotify y Univision para impulsar la carrera de los participantes.

Cabe recordar que el Benidorm Fest también ha cambiado de productora. Tras cuatro ediciones con Boomerang TV (La Voz, El diario de Jorge...), RTVE trabaja este año con Sold Out, que ya produjo los Latin Grammy 2023 y Eurovisión Junior 2024.

Abraham Mateo actuará en semifinales

Abraham Mateo se sumará a la celebración del quinto aniversario del Benidorm Fest. Tras colgar en el cartel de 'todo vendido' en el Movistar Arena, el gaditano actuará como artista invitado en la segunda semifinal del concurso, el 12 de febrero.

Mateo vuelve a RTVE después de su especial de Nochebuena en La 1, en el que hizo un repaso a sus dos décadas en la música. Antes, en Eurovisión Junior 2024, con Madrid como sede, dejó a todos boquiabiertos con su actuación en el descanso de la gala.

Abraham Mateo en el especial de Nochebuena de TVE. RTVE

Chanel, Blanca Paloma y Nebulossa actuarán en la gran final del sábado, 14 de febrero. Las ganadoras de 2022, 2023 y 2024 se dan cita en el Palau d'Esports L'Illa, en la que por el momento destaca la ausencia de Melody.