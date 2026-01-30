Ya es oficial: Antena 3 confirma cuándo entregará 'Pasapalabra' el bote más alto de la historia a Manu o a Rosa

Ahora sí. El duelo de titanes entre Rosa Rodríguez y Manu Pascual entra en su fase final. Así lo ha confirmado Antena 3 este mismo viernes al desvelar cuándo entregará Pasapalabra el bote más alto de la historia.

Tras desvelar que el premio ya tenía dueño — el programa ya se ha grabado—y anunciar que se verá "muy pronto", el siguiente paso de la cadena ha sido comunicar a los espectadores que la gesta se emitirá la "próxima semana" en una promo emitida este viernes, antes de El desafío.

No obstante, se desconoce qué día exacto será, si bien Pablo Motos dio una pista determinante al anunciar que Manu y Rosa acudirán a El Hormiguero como invitados el próximo jueves, 5 de febrero.

Esto hace pensar que Antena 3 podría seguir una estrategia similar a ocasiones anteriores, como ocurrió en los casos de Pablo Díaz, Rafa Castaño y Óscar Díaz, llevándose el bote al prime time.

La cadena crearía así un gran evento televisivo: primero con los protagonistas visitando El Hormiguero y, después, emitiendo la entrega más esperada del concurso.

De hecho, tiene todo el sentido del mundo el hecho de que Antena 3 optara por no estrenar Perdiendo el juicio, la serie de Elena Rivera, tras el final de La encrucijada. Este jueves, el canal emitió la película Mamá o papá.

El bote de Pasapalabra podría ser toda una amenaza para GH DÚO, que este jueves alcanzaba su mejor dato en audiencia (14,9%), confirmando que el reality está funcionando bien tras el batacazo de GH 20.

Rosa y Manu enfrentándose en el concurso de 'Pasapalabra'. Cedida

Este lunes, el programa arranca sin silla azul tras el empate de Rosa y Manu este viernes. El bote ascenderá a 2.698.000 euros.

Manu empezará su entrega número 434 y llevará acumulados 268.200 euros. Por su parte, Rosa afrontará su programa 304, sumando 167.400 euros.

El balance del duelo es el siguiente: Manu ha ganado 118 programas, Rosa 94 y han empatado 91.

Como el madrileño llegó antes que la argentina afincada en La Coruña, él, en total, ha ganado 159, ha perdido 145 y ha empatado 129.