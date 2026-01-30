Así dispara el ‘efecto bote’ la audiencia de ‘Pasapalabra’: Rosa Rodríguez y Manu Pascual pulverizan todos los récords

Rosa y Manu en el momento del rosco de 'Pasapalabra'.

El duelo entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez en Pasapalabra entra en su fase decisiva. El programa está a punto de entregar el bote más alto de la historia, que ya ronda los 2,7 millones de euros, superando con creces el de Rafa Castaño en 2023 (2.272.000).

En los próximos días, uno de los dos resolverá el rosco. Y, a tenor de la información que dio Pablo Motos en El Hormiguero, la fecha exacta podría ser el próximo jueves, 5 de febrero.

Por ahora, lo único confirmado por Antena 3 es que el programa en cuestión, que ya se ha grabado, se emitirá "muy pronto".

Que la expectación continúe creciendo a medida que van pasando los días es un hecho. Así lo reflejan los datos de audiencia.

El programa que pilota Roberto Leal en Antena 3 va de récord en récord. Rara es la jornada que no baja del 20%.

Este mismo jueves, Pasapalabra volvía a pulverizar su récord de temporada, con un 22,7% de share de pantalla y 2.476.000 espectadores de media.

Dos30', además, destaca que la curva de audiencia traspasa el 30% en sus instantes finales, coincidiendo con el rosco.

O, en otras palabras, el concurso marca su emisión más vista desde mayo de 2024, fecha en la que Óscar Díaz ganó el bote en prime time.

En su horario habitual, Pasapalabra registró este jueves su mejor resultado desde marzo de 2023.

De hecho, Pasapalabra cerrará enero como el programa más visto de la televisión.

El concurso promedia 2.152.000 espectadores y 20,2% de share, superando a El Hormiguero, La ruleta de la suerte y El desafío. El top5 lo completa La Revuelta.

Destripar el bote

Se confirma de nuevo lo que contó a BLUPER Miguel Aparicio, director del exitoso formato: la pérdida del 'efecto sorpresa' del bote.

"Cuando hace años se empezó a anunciar [que Pasapalabra entregaba el bote] recuerdo que todo el equipo estaba muy en contra porque queríamos premiar a ese seguidor que está pendiente día a día", dijo.

Manu y Rosa en 'Pasapalabra'. Atresmedia

"Pero es cierto que estamos haciendo un programa de televisión, y cuanta más gente, mejor", aseguró rotundo el máximo responsable del concurso. "En el momento que empezamos a calentar, la audiencia va subiendo y, evidentemente, no podemos estar en contra".

Lo cierto es que, como analizamos en este medio, Antena 3 pone en marcha una cuidada estrategia para que la magia no se pierda por completo. Y, como ya ocurrió con Pablo Díaz, Rafa Castaño y Óscar Díaz, la cadena triunfará en audiencia.