Dani García (50), chef: “El secreto de mi tortilla patata es hacerle a la masa una mayonesa de aceite de oliva”

Para cerrar la semana, El Hormiguero recibió la visita de Dani García. El malagueño es uno de los chefs más conocidos de nuestro país y reconocidos mundialmente.

Con tres estrellas Michelin, el andaluz ha conseguido aunar productos propios de su tierra, junto con las técnicas e ingredientes de la cocina más internacional.

De ahí nace Cocina en casa como Dani, su nuevo libro, que ha presentado en el espacio de Pablo Motos. Con él, García regresa al lugar donde empezó todo: la cocina de casa.

Pablo Motos y Dani García en 'El Hormiguero' Atresmedia

Entre sus recetas destaca la tortilla de patata, ese clásico español que siempre genera debate. Algunos la prefieren con cebolla, otros sin cebolla; hay quienes la quieren poco hecha, otros muy cuajada; e incluso hay quien le añade salsas como mayonesa o kétchup. Para gustos, los colores.

Aunque para un cocinero profesional, la receta perfecta está clara. Dani García aseguró que la tortilla de patata necesita solo cuatro ingredientes: huevo, patata, aceite y sal.

"Todo lo extra que le eches es adulterarla", explicó el chef. El secreto de su tortilla, el cual explica en el libro, es hacerle a la masa una mayonesa de aceite de oliva".

Esta masa tiene los mismos ingredientes que la tortilla en sí, "pero le da un retrogusto a aceite puro muy bueno". Añadió su movimiento estrella.

"Aunque sea muy polémico, la cuajo con un poco de mantequilla, porque no me gusta la tortilla tostada, me gusta blanquita, pero esto ya es algo muy personal".

García asegura que no va a saber a mantequilla, no lo vas a notar". Es un ingrediente que aunque resulte extraño, alarga la jugosidad de la tortilla y mejora su textura sin cambiar su sabor.

El chef Dani García en 'El Hormiguero' Atresmedia

Tras esta confesión, el malagueño ha revelado que le apasiona cocinar en el microondas, algo que chirría siendo cocinero profesional: "El microondas cocina de dentro hacia fuera y hay que entenderlo y regular los vatios".

Como ejemplo de este electrodoméstico, Dani García revela en su nuevo libro cómo cocinar pescado: "Tengo una receta de bacalao al microondas muy rica, y unas alcachofas, que salen en el libro también al microondas".

Según él, estas técnicas permiten cocinar de manera rápida y eficiente, conservando los sabores y las texturas, sin renunciar a la calidad que exige un plato bien hecho.

.@danigarcia_ca nos cuenta el secreto de su tortilla de patatas #DaniGarcíaEH pic.twitter.com/O5ZNPYUDt0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 29, 2026

El truco de la tortilla explicado

En un vídeo, Dani García explicó y realizó este truco. El chef mostró que utiliza una sartén doble, que facilita voltear la tortilla y facilita el proceso.

Detalló que, engrasa las sartenes con mantequilla por una razón técnica: "transmite el calor de una manera mucho más lenta que el aceite de oliva".

Además, añadió que, al usar mantequilla en lugar de aceite de oliva, la cocción del huevo se produce de manera más suave y controlada.

"La mantequilla no es una grasa pura, sino una emulsión con casi un 20 % de agua, que absorbe parte del calor al fundirse hasta que se evapora".

Esto hace que la temperatura de la superficie suba más lentamente, evitando que se forme la típica capa marrón de huevo tostado, un error que, según García, "distorsiona mucho la realidad del sabor".

Gracias a este truco, la tortilla queda más pálida, jugosa y con un aspecto sedoso y brillante, mucho más apetecible.