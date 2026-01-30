Comunicado urgente de 'GH DÚO' ante la lesión de Anita Williams: peligra su continuidad en el concurso

Anita Williams, en la gala de este jueves de 'GH DÚO'. Mediaset España

Preocupación máxima por Anita Williams tras su aparatoso accidente de este jueves en Gran Hermano DÚO. La joven se lesionó durante el desarrollo de una prueba para conseguir la tan codiciada 'suite'.

Los concursantes debían encontrar un objeto escondido en una caja de la casa. De repente, la exnovia de Montoya se hizo un corte en la mano por el que tuvo que ser atendida de urgencia.

Sus compañeros (y los espectadores de Telecinco) vieron la secuencia completa y no daban crédito a lo que acababa de suceder. En plano se veía a Anita quejándose y una llamativa mancha de sangre en el suelo.

Acto seguido, el Súper pidió que Anita acudiese al confesionario para determinar la gravedad del percance de la catalana.

Más tarde, Jorge Javier Vázquez se veía obligado a tranquilizar a los participantes del formato de Zeppelin TV, así como a la audiencia.

"Anita ha tenido un percance muy aparatoso. Se ha visto una imagen de Anita chorreando sangre como si le hubieran cortado los cinco dedos de la mano, pero está siendo atendida, ha conservado todos los dedos", comentó el presentador, con su habitual ironía.

Vázquez llamaba a la "tranquilidad" y aseguraba que todo estaba "bajo control". Sin embargo, este viernes, la organización del programa ha emitido un comunicado que ha disparado todas las alarmas.

En duda su continuidad

"Tras la lesión sufrida ayer durante la gala, Anita está siendo atendida por facultativos médicos, así como por el equipo del programa", puede leerse en el escrito compartido en la cuenta oficial de Instagram.

"Los profesionales de la salud determinarán cuándo es posible su vuelta a la casa, respetándose en última instancia la decisión personal de Anita al respecto", expone la producción de GH DÚO.

Este domingo, la decisión final

Este domingo, 1 de febrero, Anita Williams comunicará su "decisión personal" en GH DÚO: Cuentas pendientes, la gala que presenta Ion Aramendi, a partir de las 22:00 horas. El programa arrancará antes en exclusiva para Mediaset Infinity.

Será una noche en la que también se producirá la salvación múltiple, de manera que se configurará la lista definitiva de nominados. Están en la cuerda floja Carlos Lozano, Cristina Piaget, Antonio Canales, Raquel Salazar, Sonia Madoc y Sandra Barrios.

Belén Ro, una de las últimas expulsadas de 'GH DÚO'. Mediaset España

Por otro lado, Aramendi dará paso a un juego de habilidad que podría permitir al grupo recuperar las camas, y habrá sanción por los robos de comida que están teniendo lugar en la 'suite'.

Estarán en plató los dos últimos expulsados, Belén Rodríguez y Mario Jefferson, y colaborarán en el debate John Guts, Carmen Borrego, Terelu Campos, Miguel Frigenti, María Jesús Ruiz, Mónica Hoyos y Noemí Salazar.