Carlota Corredera no se corta y carga contra Jorge Javier: "Hay que estar con el equipo hasta el final"

No somos nadie bajará la persiana en TEN este viernes, 30 de enero. Tanto la cadena, propiedad de Secuoya, como La Osa Producciones han explicado que la decisión responde a la voluntad de evolucionar hacia nuevos proyectos.

En este sentido, TEN centrará su programación en contenidos de factual crime, mientras que la productora estudiará la creación de nuevos formatos para distintas franjas horarias dentro del canal.

El programa afronta su recta final tras una semana de despedidas. En la penúltima entrega, emitida este jueves, se vivieron varios momentos simbólicos del adiós definitivo. Entre ellos, María Patiño apareció acompañada de su perro.

María Patiño comparte su relato en 'No somos nadie'. Canal Quickie

La despedida del programa supone, además, el adiós a los últimos resquicios del universo Sálvame en televisión. Aunque se trata de programas distintos, varios de sus rostros proceden del histórico espacio de Telecinco, que estuvo 14 años en antena.

Conviene recordar que Sálvame cerró su etapa con Jorge Javier Vázquez al frente, aunque el presentador no acudió a su último programa, ya que se encontraba de baja médica desde que se anunció la cancelación.

Tampoco estuvo presente Carlota Corredera, quien supuestamente quedó apartada tras expresar con libertad determinadas opiniones.

Sobre aquella ausencia, Jorge Javier explicó que: "El cuerpo y la mente te envían señales… Necesito parar para cuidarme".

Este jueves, en el penúltimo programa de Ten, Carlota Corredera recordó precisamente el adiós del espacio de Telecinco y lanzó un reproche velado al presentador catalán.

En un momento de tensión con María Patiño, la gallega expresó: "María, estoy muy orgullosa de ti porque mañana vas a estar". "Uffff", respondió Patiño.

María Patiño y Carlota Corredera en 'No somos nadie' Youtube

Corredera insistió entonces: "No, 'ufff' no. ¿Qué quieres hacer? ¿Como tu compañero Jorge Javier, que no estuvo presentando el último Sálvame? Hay que estar hasta el final con el equipo", dijo a modo de reproche.

Finalmente, la presentadora zanjó el asunto confirmando su presencia en el cierre: "No quería venir y ya está, pero voy a venir, que ya se lo he dicho a todo el mundo".

Con la emisión de este viernes, No somos nadie dirá adiós definitivamente, cerrando una etapa que pone punto final a la presencia televisiva de los últimos nombres vinculados al universo Sálvame.

Esta pullita de Carlota a Jorge Javier en #NoSomos29E es mucho más de lo que parece.



Recordemos que JJV no presentó el último Sálvame porque según él “el cuerpo y la mente te envían señales … Necesito parar para cuidarme”pic.twitter.com/pzpMeQuIR7 — M 📺 (@casasola_89) January 29, 2026

Hay que recordar que la productora del programa, La Osa Producciones cuenta en emisión Malas Lenguas con Jesús Cintora al frente o Directo al grano con Marta Flich y Gonzalo Miró. Ambos en RTVE.

Un goteo de ausencias

Tras el fracaso de La familia de la tele en La 1, una vez pasado el verano, TEN estrenó No somos nadie, aunque con significativas ausencias. Ni Víctor Sandoval, ni Chelo García-Cortés formaban parte de la plantilla, y Lydia Lozano volvía a Telecinco para participar en ¡De Viernes!.

Kiko Hernández acudió un día al 'pisito' de Las Tablas, aunque nunca llegó a ser colaborador oficial del programa. Belén Esteban protagonizó una dramática despedida para enfrascarse en las grabaciones de Top Chef, cuyo estreno es inminente en La 1.

La de Paracuellos confirmó que iba a tomarse "un año sabático" para disfrutar de los suyos, si bien tendría alguna aparición puntual en televisión.

Belén Esteban, en su último 'No somos nadie' antes de empezar a grabar 'Top Chef'. TEN

Kiko Matamoros fue el último en abandonar el barco. Antes del parón del programa por Navidad, el ex de Makoke decidió dejar de colaborar por estar viviendo "situaciones inasumibles e inaceptables". Pronto se supo de su próximo proyecto: un canal de YouTube junto a su compañero Kiko Hernández, Los Kikos TV.

Desde su estreno el 1 de septiembre de 2025, tras 99 entregas, No somos nadie promedia un 1,7% de cuota de pantalla y 133.000 espectadores, un dato que sigue siendo superior a la media del canal, que cerró 2025 en un 1,1%.