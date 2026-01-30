Adiós a 'No somos nadie', el último reducto de 'Sálvame': cronología de la muerte del universo que conquistó la TV

'No somos nadie' dirá adiós este viernes, 30 de enero. Mediaset España, RTVE y TEN

Este viernes, 30 de enero, los espectadores asistirán al cierre del 'universo Sálvame'. Un titular que, por otro lado, parece estar repitiéndose en bucle durante los últimos tres años.

Porque, como el ave fénix, María Patiño y compañía llevan resurgiendo de sus cenizas desde que perdieron su lugar en Telecinco.

Por ponerle empeño que no sea. No somos nadie, el programa de TEN, es el cuarto intento de La Osa Producciones de mantener en pantalla la esencia de aquellas tardes locas de la cadena de Fuencarral.

A continuación, BLUPER repasa todos esos intentos en ventanas tan diversas como TEN, Netflix y hasta la cadena pública.

Fin de 'Sálvame': 23 de junio de 2023

La tarde del 23 de junio de 2023 quedará grabada para siempre en la historia de la televisión española. Tras 14 años, Sálvame se despedía de Telecinco y Mediaset entregaba las tardes a Ana Rosa Quintana. En septiembre llegó TardeAR.

Fue un adiós en el que no estuvo Jorge Javier Vázquez, el presentador estrella. "¿Qué quieres hacer, como tu compañero Jorge Javier, que no estuvo presentando el último Sálvame?", recordaba este mismo jueves Carlota Corredera a Patiño en No somos nadie.

El último programa de 'Sálvame' en Telecinco. Mediaset España

El equipo se enteró de la cancelación en directo, seis semanas antes y a través de la prensa. Tras la marcha de Paolo Vasile a finales de 2022, Mediaset daba un 'volantazo' editorial hacia una televisión blanca y familiar en la que Sálvame ya no tenía cabida.

Herederos del tono mordaz del Tomate, a lo largo de casi tres lustros, Sálvame se convirtió en el principal proveedor de contenido al resto de programas del canal. Con tramas que ya no solo protagonizaban los personajes del corazón, sino los colaboradores.

Tras el 'naufragio', la pandilla recaló en Netflix. El 10 de noviembre de 2023, se estrenaba Sálvese quien pueda, un docureality que abordaba las peripecias de los colaboradores por Miami y Ciudad de México.

Fin de 'Ni que fuéramos Shhh': 27 de marzo de 2025

Pero los acérrimos del formato echaban en falta la imprevisibilidad que siempre ha caracterizado a Sálvame. Faltaba recuperar el directo y al no haber ofertas consistentes de otras cadenas y plataformas, Adrián Madrid y Óscar Cornejo optaron por crear su propio canal.

Así nació Canal Quickie el 15 de mayo de 2024, cuyo principal programa era Ni que fuéramos Shhh, disponible en principio solo en YouTube y Twitch. Inicialmente, el espacio se titulaba Ni que fuéramos Sálvame, pero Mediaset, dueña de la marca, les prohibió su uso.

El logo de 'Ni que fuéramos Shhh'. Canal Quickie

Temas de derechos aparte, la decisión tenía sentido: Ni que fuéramos analizaba desde un punto de vista cómico la actualidad del corazón, pero también la televisiva. Y las referencias a Telecinco, "la cadena de enfrente", eran continuas. Y casi nunca en positivo.

El 3 de junio de 2024, el 'universo Sálvame' volvió a la televisión lineal en Ten, cadena propiedad del grupo Secuoya especializada en el género 'factual' y conocida por emitir Caso cerrado en España.

El programa también supuso el resurgir profesional de Marta Riesco como reportera. La periodista, trabajadora de Ana Rosa, saltó a la fama por ser novia de Antonio David Flores y terminó por ser despedida de Unicorn por diversas polémicas.

Fin de 'La familia de la tele': 18 de junio de 2025

Los rumores se sucedían desde finales de 2024. La subida de José Pablo López a la presidencia de RTVE y el fichaje como su mano de derecha de Sergio Calderón, ex de Mediaset, preparaban el terreno para lo impensable: que el 'universo Sálvame' recalase en La 1.

La familia de la tele se estrenaba en La 1 el 5 de mayo de 2025, con un multitudinario desfile que costó medio millón de euros. María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand fueron elegidos como presentadores; Belén Esteban, presentada como "colaboradora especial".

El programa llegó a TVE bañado en críticas, muchas de ellas desde la casa. Pero la verdadera falta de apoyo la mostró el espectador de la pública: La familia de la tele marcaba mínimos a diario y, tras varios 'bandazos' horarios y de contenidos, acabó siendo cancelado el 18 de junio de 2025.

Como analizamos en este periódico ese día, se confirmaba lo intuido: Sálvame ya no era contenido de televisión generalista, sino de nicho. Un 'café para cafeteros' que disfrutaba un público muy concreto. Ruidoso en redes sociales, pero poco rentable en la televisión tradicional.

Fin de 'Tentáculos': 30 de junio de 2025

Durante la emisión de La familia de la tele, la conexión entre La Osa y TEN no murió. El 26 de marzo de 2025, veía la luz Tentáculos, formato conducido por Carlota Corredera y que se dividía en dos bloques: crónica social y sucesos.

Kiko Hernández y Carlota Corredera en 'Tentáculos'.

Sin los rostros icónicos de Sálvame, recuperándose aún del golpe en TVE, y en una cadena pequeña, el programa sobrevivió hasta el 30 de junio de 2025. Después del verano, el equipo volvería a 'casa', esta vez con No somos nadie.

Fin de 'No somos nadie': 30 de enero de 2026

El título algo derrotista del programa ya hacía presagiar que No somos nadie no sería una marca de largo recorrido en TEN.

El 1 de septiembre de 2025, María Patiño volvía a ponerse frente a las cámaras del canal temático, con Belén Esteban, Carlota Corredera, Kiko Matamoros o Marta Riesco como principales aliados y con Arnau Martínez a los mandos.

Ni Chelo García-Cortés, ni Víctor Sandoval, ni Lydia Lozano (que fichó por Telecinco) quisieron formar parte de la nueva vuelta de tuerca. Kiko Hernández ha acudido alguna vez al 'pisito', si bien nunca ha sido colaborador oficial del programa.

Marta Riesco en 'No somos nadie'.

Y el espacio empezó a experimentar bajas sensibles. La primera, la de Belén Esteban, que abandonaba para embarcarse en las grabaciones de Top Chef: dulces y famosos. La de Paracuellos asegura que se tomará "un año sabático", excepto alguna aparición puntual en televisión.

Kiko Matamoros también abandonó el barco. Antes del parón del programa por Navidad, el ex de Makoke decidió dejar de colaborar por estar viviendo "situaciones inasumibles e inaceptables". Pronto se supo de su próximo proyecto: un canal de YouTube junto a su compañero Kiko Hernández, Los Kikos TV.

El pasado 16 de enero, La Osa y TEN, de mutuo acuerdo, acordaron la cancelación de No somos nadie "para evolucionar hacia nuevos proyectos".

No se descarta que sean en común, aunque sería lógico que Madrid y Cornejo tuvieran más interés en reforzar sus relaciones con RTVE.

Y es que hay recordar que Directo al grano y Malas Lenguas, dos pilares fundamentales de las tardes de La 1 y La 2, están firmados por La Osa.