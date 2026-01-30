Llega a la televisión de pago AMC Living: todas las novedades de la cadena que coge el testigo de Canal Decasa

A partir del próximo martes, 10 de febrero, Canal Decasa da un paso adelante en su evolución y se transforma en AMC Living.

Se trata de una nueva marca de estilo de vida que amplía su mirada más allá del hogar, manteniendo su ADN como único canal de televisión en España especializado en reformas y decoración.

La cadena sigue fiel a sus contenidos de referencia y programas de producción propia como Reforma integral, Minipisos, Busco piso o La cocina de tus sueños.

Además, amplía su programación con nuevas categorías como 'viajes y destinos inspiradores'.

AMC Living nace como una evolución natural de Canal Decasa, pensada para acompañar la manera en la que hoy entendemos el estilo de vida.

EL logo del canal AMC Living. AMC

El hogar ya no es solo un espacio físico, sino un punto de partida desde el que relacionarnos con el mundo: cómo viajamos, cómo cuidamos de nosotros mismos o cómo buscamos inspiración.

La imagen de AMC Living se construye como una marca aspiracional y accesible, contemporánea y con una sensibilidad que conecta de forma directa con las emociones de su audiencia.

Su color insignia, el coral, añade una nota cálida y expresiva que refuerza su personalidad visual y su identidad.

Febrero en AMC Living

La propuesta de AMC Living se articula en torno a contenidos que conectan hogar, experiencias y bienestar.

Entre ellos, destacan programas de estreno en febrero como los nuevos programas de Redecora con Raquel, donde la experta en decoración Raquel Regueras transforma espacios reales adaptándolos a las necesidades y sueños de sus propietarios.

Durante este mes el canal también propone escapadas y destinos inspiradores, con formatos como Hoteles para mimarte, que recorre alojamientos únicos en España centrados en el descanso y el bienestar.

El presentador Greg Wallace. AMC

O Escapadas con Gregg Wallace, un viaje por algunas de las ciudades europeas más emblemáticas para desconectar y redescubrir el placer de viajar.

Con AMC Living, AMC Networks refuerza su apuesta por el estilo de vida como un territorio editorial de largo recorrido, capaz de evolucionar con su audiencia y de ofrecer una experiencia inspiradora y de calidad.