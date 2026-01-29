El mejor episodio anime de 2026 hace historia pero recibe las peores críticas de Japón: "Solo les importan las peleas"

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' está funcionando a las mil maravillas. Tras arrasar en cines a través de 'Jujutsu Kaisen: Ejecución', la película recopilatoria del arco del Incidente de Shibuya, la producción de MAPPA ha conquistado IMDb con el episodio 4, bautizado como 'Resistiendo en silencio'.

Protagonizado por Maki, el capítulo en cuestión muestra cómo la poderosa hechicera de la obra de Gege Akutami se enfrenta al numeroso Clan Zenin. Con grandes influencias de la filmografía de Quentin Tarantino y una animación espectacular, el episodio ha obtenido una puntuación media de 9,8 en el portal mencionado, siendo el mejor del año por ahora.

No obstante, a pesar de los aplausos vertidos, los espectadores de Japón están totalmente en contra y aseguran que el cuarto episodio no es ni mucho menos bueno: solo es un conglomerado de peleas que no aportan nada narrativamente.

'Resistiendo en silencio' no convence a los espectadores de Japón.

El mejor episodio anime del año no gusta en Japón

Aun contando con la aprobación de más de 23.000 espectadores en estos momentos, los seguidores japoneses de 'Jujutsu Kaisen' están descontentos por cómo se ha sobrepuntuado este cuarto episodio de la tercera temporada. Para ellos, el público occidental solamente está interesado en la acción y no en la trama.

"Al final, a estos tíos solo les importan las peleas: '¡Qué animación tan increíble! ¡Vaya aura!'. Eso es todo lo que dicen", comenta un seguidor japonés en redes.

"En el capítulo 3 se explicaron las reglas del Viaje de Aniquilación con un segmento original para que los que solo siguen el anime pudieran entenderlo. Tuvo unas alabanzas masivas en Japón, pero fuera solo consiguió 7,7 sobre 10". Generalmente, los espectadores de Japón y Occidente suelen coincidir bastante en lo que respecta anime, pero aquí no ha habido manera.

La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen', aun teniendo grandes valoraciones en todas partes, no ha unificado a su masa de seguidores y la obra de Gege Akutami está más fragmentada que nunca. Y aquí hasta podríamos sumar a aquellos espectadores que no están de acuerdo con las libertades que se está tomando el anime con respecto al manga, pero eso es otro cantar.

Con todo, el episodio 4 de la temporada actual de 'Jujutsu Kaisen' continúa siendo el mejor valorado de 2026. Veremos si puede mantener ese galardón todo el año.