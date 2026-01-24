Tres canciones favoritas para el Benidorm Fest, el 'pelotón' de las sorpresas y las desapercibidas: la quiniela de El Español

En cuestión de dos semanas, Televisión Española encara una verdadera prueba de fuego con uno de sus formatos estrella. Los próximos 10, 12 y 14 de febrero, el Benidorm Fest celebra su quinta edición, la primera en el programa no es la preselección de la candidatura eurovisiva.

RTVE tomó una decisión histórica el pasado mes de diciembre, retirarse de Eurovisión por la participación de Israel. Y, entre tanto revuelo, muchas miradas fueron a parar al concurso alicantino. ¿Qué pasaría con él? ¿Seguía teniendo sentido su celebración?

Al menos para sus organizadores, toda la del mundo. RTVE ha puesto toda la carne en el asador para hacer de este "el mejor Benidorm Fest" de la historia, en palabras de José Pablo López, presidente de la Corporación.

La apuesta es notoria en las promociones, más creativas y cuidadas a nivel visual, o en la elección de los presentadores. Las galas estarán conducidas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Una acertada combinación de experiencia y juventud en pantalla.

Pero donde RTVE ha hecho esfuerzos es en la calidad musical. La tan criticada, en años anteriores, selección de propuestas. Un cartel pensado para todos los públicos que este año presenta una diferencia fundamental respecto a las cuatro ediciones pasadas: el foco no está en Europa, sino en España.

Los concursantes del Benidorm Fest 2026. RTVE

El 'set list' de 2026 se aleja de lo que, en teoría, gusta en Eurovisión y se centra en lo que suena en el panorama musical español. Sin olvidar las conexiones con Latinoamérica que tanto intenta reforzar la cadena, mientras sigue su guerra abierta con la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER).

Y es que RTVE ha firmado un acuerdo con Televisa Univisión, el medio de comunicación en español más importante al otro lado del charco, para promocionar a uno de los artistas del festival y grabar un single con un reconocido productor musical.

'Despierto amándote', la canción de Miranda! y bailamamá para el Benidorm Fest 2026.

Cualquier acción es poca para evitar la posible pérdida de seguimiento del Benidorm Fest al no estar ligado a Eurovisión. El espacio siempre ha respondido en audiencias: la de 2025 fue la segunda edición más seguida (13,9%) después de la de 2022, año del 'Chanelazo' (15,8%).

Tres claros favoritos

El Benidorm Fest 2026 ha recuperado a los nombres destacados, algo que ha influido positivamente en los números de las canciones. El mejor ejemplo es el de Miranda!, uno de los grupos más conocidos de Argentina, que ha sumado fuerzas con bailamamá en Despierto amándote.

El tema, de corte electrónico y muy pegadizo, se ha convertido en el primero en alcanzar el millón de reproducciones, a distancia considerable de la segunda, una de las revelaciones de la edición: Los ojos de no mienten de Kenneth.

'Bomba de amor', la canción de Luna Ki para el Benidorm Fest 2024.

El que fue concursante de La Voz Kids propone una canción urbana y sensual, que a buen seguro tendrá grandes dosis de baile sobre el escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm.

Luna Ki protagonizará un regreso de altura al Benidorm con Bomba de amor, una salsa en la que la cantante mezcla sus raíces cubanas con los sonidos electrónicos tan habituales en su música.

Varias posibles sorpresas

Más allá de estos tres 'intocables', existe un grupo compuesto de propuestas interesantes que pueden dar la 'campanada', ya no solo en el Benidorm Fest, sino fuera de este contexto. Y, si le preguntan a los artistas, lo segundo es más importante que lo primero.

Las raíces estarán presentes en Benidorm con Mataora de Rosalinda Galán, una reinterpretación moderna de la ópera Carmen. También con el dúo formado por Tony Grox & LUCYCALYS y su T Amaré.

'Mataora', el tema de Rosalinda Galán para el Benidorm Fest 2025.

No solo Luna Ki pone la nota latina al concurso. Dani J, viejo conocido de las preselecciones eurovisivas, intentará meterse al público en el bolsillo con su bachata Bailándote.

Como si fueran las Sonia y Selena de 2026 (ojalá con mejor final que ellas), Julia Medina y la mexicana María León afrontan el festival desde el lado más luminoso y 'disfrutón' con Las damas y el vagabundo. Al igual que KU Minerva, estrella del eurodance de los noventa, que ofrecerá un 'remember' con No volveré a llorar.

'Velita', la canción de Greg Taro para el Benidorm Fest 2026.

Greg Taro y Funambulista dan al pop el lugar que merece en Benidorm Fest, con Velita y Sobran gilipo..., respectivamente. El hermano de Álvaro Soler, desde la sencillez. El grupo murciano, otro de los nombres fuertes del cartel, con una letra divertida y potente. Y en ambos casos funciona a la perfección.

Kitai trae el rock, ausente el año pasado, al son de la enérgica El amor te da miedo, una canción que recuerda a Måneskin en el 'riff' de guitarra. Mayo ha jugado inteligentemente sus cartas y ha optado por competir con Tócame, un tema que salió en septiembre. Así, es respaldado ya por sus seguidores, que le conocieron por su participación en OT 2023.

Las desapercibidas

Probablemente, las altas expectativas le hayan jugado a la contra a Rakatá, la candidatura de Dora y Marlon Collins. La hija de Bimba Bosé y Diego Postigo es una de las figuras más prometedoras de la música alternativa actual.

No terminan de cuajar la futurista ¿Qué vas a hacer? de Izan Llunas; Mi mitad de Mikel Herzog Junior, quizá el tema con más pretensiones eurovisivas de los 18; la 'chanson' francesa de Turista de Asha; o Tú no me quieres de The Quinquis, que llevan con orgullo el sonido cañí combinando flamenco y funk, al estilo de La Plazuela.

'Rakatá', la canción de Dora y Marlon Collins para el Benidorm Fest 2026.

La diva de la edición es claramente Atyat, con Dopamina, aunque sin la fuerza de propuestas anteriores como Uh Nana de Daniela Blasco o la misma SloMo de Chanel.