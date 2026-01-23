Melody y su llamativa ausencia en el Benidorm Fest: todas las ganadoras excepto ella actuarán en la gran final del certamen

Llamativa ausencia la que se ha confirmado este viernes respecto al Benidorm Fest 2026. Melody no estará en la gran final del concurso de Televisión Española, a diferencia del resto de ganadoras: Chanel Terrero (2022), Blanca Paloma Ramos (2023) y Nebulossa (2024).

RTVE ha anunciado que las artistas que han grabado su nombre en el Micrófono de Cristal (de ahora en adelante, la Sirenita) actuarán en la gala del 14 de febrero. Ni rastro de la triunfadora de 2025 y última representante de España en Eurovisión.

No es ningún secreto que la relación entre la Corporación y la de Dos Hermanas no están en su mejor momento. Tras su batacazo en el festival de la EBU-UER, la cantante ofreció una tensa rueda de prensa en Prado del Rey en la que no faltaron titulares.

En ella, no dudó en cargar contra la cadena e incluso contra David Broncano. La artista se sintió ofendida por unas bromas que se hicieron en La Revuelta cuando les dio 'plantón', pese a tener una visita pactada después de su paso por Eurovisión. Una semana después, acudió a El Hormiguero.

No hay que descartar que las actuaciones aún no estén cerradas y que Melody sea anunciada por sorpresa más adelante. Desde luego, no parece lo más probable en este momento.

Nebulossa y Blanca Paloma, con el nuevo trofeo del Benidorm Fest. RTVE

Nuevo trofeo

La noticia se ha dado en el 'stand' de Benidorm de FITUR, donde han estado presentes Blanca Paloma y Nebulossa y se ha aprovechado para presentar el nuevo trofeo del Benidorm Fest.

Tras cuatro ediciones en las que se entregaba el Micrófono de Bronce, el festival actualiza el premio, que en 2026 será una reinterpretación de la mítica Sirenita del Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un guiño a la historia y al espíritu original del certamen.

Se acerca el Benidorm Fest

El Benidorm Fest 2026 celebrará sus tres galas el 10, 12 (semifinales) y 14 de febrero (gran final), que podrán seguirse en directo en todos los canales de RTVE. Este año, el festival amplía su cupo para recibir 18 propuestas en el escenario del Palau d'Esports de L'Illa.

En la primera semifinal, en este orden, actuarán Kitai, María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Junior y Kenneth.

En la segunda, ASHA, KU Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! & bailamamá. Solo seis de cada criba pasarán a la final del sábado, que será la más grande de las cinco ediciones del Benidorm Fest, con 12 actuaciones.