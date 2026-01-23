La inesperada confesión de Óliver Laxe a las preguntas clásicas: "Las lentejas son anafrodisíacas"

Este jueves, La Revuelta recibió un invitado de altura: Óliver Laxe. El director acudió al programa para celebrar su doble nominación a los Óscar por su película Sirat, en las categorías de Mejor Película Internacional y Mejor Sonido.

"Esta frase se ha dicho muy poco en España: el doble nominado a los Óscar, Óliver Laxe", anunció David Broncano, dando paso al gallego, que hizo su entrada por el tobogán del plató. "Estamos muy contentos, es muy difícil que te nominen", confesaba Laxe, visiblemente emocionado.

La gala de los Premios de la Academia de Hollywood se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien repitiendo como maestro de ceremonias.

Óliver Laxe se convierte así en el duodécimo director español en competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los Óscar.

De esta forma, entra en un selecto club en el que destacan Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Luis Buñuel, Jaime de Armiñán, Carlos Saura, José Luis Garci, Fernando Trueba, Pedro Almodóvar, Alejandro Amenábar y J. A Bayona.

Si resulta ganador, Sirat podría convertirse en la quinta película española en lograr este galardón. Ya lo consiguieron antes José Luis Garci con Volver a empezar (1982), Fernando Trueba con Belle Époque (1992), Pedro Almodóvar con Todo sobre mi madre (1999) y Alejandro Amenábar con Mar adentro (2004).

La premisa del film es el siguiente: Un hombre y su hijo llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer.

Tras preguntar Broncano por el argumento y hablar sobre los rivales de la película en la categoría de los Óscar, el presentador le hizo varias preguntas directas, pensadas para dar una respuesta rápida. Como, por ejemplo, su color favorito o su clave de seguridad de la tarjeta de crédito.

'La Revuelta', aparece David Broncano y Óliver Laxe TVE

Una pregunta que desató las risas en el plató y sirvió como antesala a las ya clásicas cuestiones del programa. "La de relaciones sexuales te la puedes te la puedes saltar si me dices los últimos cuatro números de la tarjeta", bromeaba el jiennense.

Aunque, como es obvio, ha preferido responder a la pregunta entre risas. Tras su respuesta, el presentador ha insistido en tono humorístico: "La paja postnominación a los Oscar cuenta un punto".

"He descubierto que las lentejas son anafrodisíacos. Te bajan la libido", argumentó tras revelar que era cero el número. "¿Y te estás alimentando a base de lentejas?", cuestionaba el conductor de La Revuelta. "Ahora mismo no, ese es el problema. Voy a empezar a comer lentejas", ironizaba el director.

"La verdad es que con todo esto de los Óscars, estás muy excitado mentalmente. Hay mucha energía. Por lo que está bien a veces aguantar un poco", añadía Laxe.

Que me expliquen si no cae hoy una paja después de una doble nominación a los Oscar. #LaRevuelta pic.twitter.com/iRYVIOrskD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 22, 2026

En cómputo, "yo diría seis. Lamentablemente, ahora mismo, no tengo pareja", confesó en el espacio. "Estás en el mercado, la lonja está abierta. Acabas de lanzar una botella al mar, admites fichas", expresaba Broncano.

Aunque uno de los momentos más divertidos llegó cuando el programa bromeó con una foto del director acompañada del mensaje: "Óliver, 43, no he comido lentejas en tres años". "En caso de que fueras a First Dates, ya tenemos tu imagen", ironizaron desde La Revuelta.