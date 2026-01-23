Confirmado por Telecinco: Antonio Canales vuelve a 'GH DÚO' tras la muerte de su hermano pequeño

Decisión excepcional de GH DÚO. Telecinco ha confirmado en la tarde de este viernes, 23 de enero, que Antonio Canales regresará al reality como concursante de pleno derecho.

El bailaor tuvo que abandonar este martes la casa de Tres Cantos por un asunto de "fuerza mayor", sin entrar en más detalles. Al poco tiempo después, el propio Canales informaba sobre la repentina muerte de su hermano pequeño Francisco Javier.

"Desgraciadamente el pasado martes 20 de enero, falleció en casa mi hermano Francisco Javier Gómez de Los Reyes. Así; de repente, sin que nadie lo esperara, se acostó a dormir y ya está con Dios", decía el comunicado familiar que lanzó en las redes sociales del propio Antonio.

De hecho, el texto desmentía de alguna forma a los rumores que decían que su hermano había sido una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

"Todo este inesperado y doloroso desenlace ha provocado muchos comentarios en redes sociales fuera de lugar, que están asustando mucho a gente que nos quiere", lamentó para finalizar: "Agradecemos vuestra comprensión. Vuela alto, pequeño".

Según ha explicado la cadena de Fuencarral mediante un comunicado, el artista regresará a la convivencia en la gala que Ion Aramendi conducirá este domingo (22:00).

Antonio reapareció este jueves con un vídeo que pudieron ver sus compañeros durante la gala. Pese a no explicar el verdadero motivo de su salida, sí decía que "pronto" lo iba a poder "contar". Un presagio de su vuelta. "Cuánto os echo de menos, cuánto os quiero", añadía.

El reality poco a poco va carburando en audiencia. Como ya se ha analizado en EL ESPAÑOL, sus datos no son para tirar cohetes, pero sí suficientes para imponerse a sus rivales en el prime time.

Este jueves, la gala presentada por Jorge Javier se apuntó un 12,8%, dos décimas más que hace siete días. Se trata de una cifra esperanzadora, y a tener en cuenta sabiendo que se viene de un inesperado batacazo con la edición de anónimos.

Antonio Canales reaparece en 'GH DÚO' tras abandonar por la muerte de su hermano. Mediaset España

Por otra parte, Telecinco ha detallado que el domingo también se inaugurará la Sala de la Verdad, a la que acudirán Carlos Lozano y Cristina Piaget, las grandes revelaciones de esta edición. Ambos podrán contar a los espectadores la verdad sobre su relación.

También tendrán lugar los posicionamientos en torno a los cuatro nominados (Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego) y el programa revelará la identidad del candidato con menor porcentaje de votos acumulados hasta el momento.

Por último, los inquilinos de la casa de Tres Cantos se enfrentarán a un reto en el que tendrán que sacrificarse para conseguir algunos privilegios.