Romeo Santos y Prince Royce: el intento de arrebatar el éxito a 'El Hormiguero'

Dos ídolos de masas han sido los que hoy han visitado La Revuelta. Y no es para menos, Romeo Santos y Prince Royce son considerados las figuras más influyentes y exitosas de la bachata moderna.

Conocidos como "El Rey" y "El Príncipe", respectivamente, han unido fuerzas para intentar arrebatar el liderazgo al espacio de Pablo Motos.

Mientras tanto, el programa de Antena 3 apostaba por Carmen Machi y Paco León, que acudieron para presentar Aída y vuelta, el regreso cinematográfico de uno de los universos más populares de la televisión.

El público será quien tenga la última palabra sobre el "éxito" en cuanto salgan los datos de audiencia a la mañana siguiente. Lo que está claro es que, cuando David Broncano ha anunciado los nombres de los artistas, el Teatro Príncipe Gran Vía ha estallado en gritos, aplausos y emoción.

Los artistas acaban de publicar su primer disco conjunto, Better late than never ("Más vale tarde que nunca"), un título especialmente representativo en la trayectoria de ambos. Durante toda su carrera, ha existido una rivalidad constante entre ellos como grandes referentes del género.

Un enfrentamiento alimentado por la industria o fans que, poco tenía que ver con la realidad. "Creían que éramos enemigos", ha expresado Romeo Santos. Sin embargo, lejos de cualquier rivalidad, el Rey y el Príncipe mantienen una estrecha amistad.

Tanto es así que el primer single de su álbum se ha convertido en todo un éxito en las plataformas digitales, reflejo de la conexión entre ambos. Dardos supera ya los 50 millones de reproducciones.

"Cuando anunciamos oficialmente la colaboración, tuvo una acogida increíble", celebraba Romeo en La Revuelta. A lo que Prince Royce añadía: "Es la gente quien crea esa competencia, como Messi y Cristiano, Jordan y LeBron". Algo a lo que "ya éramos inmunes" y que "nunca afectó a nuestra amistad", aseguraban los cantantes.

Algo parecido ocurre con Pablo Motos y David Broncano. Dos titanes al frente de programas tan potentes como El Hormiguero y La Revuelta, que compiten cada día por el liderazgo de audiencia.

Quizá la rivalidad entre ambos no sea más que una construcción televisiva, impuesta por las cadenas y alejada de lo personal. Tal vez, tras las bambalinas, exista una relación cordial que, por el bien del relato competitivo, nunca llega a ver la luz.

Lo que está claro es que toda competitividad, cuando es honesta, resulta saludable. El presentador de Requena ha sido durante mucho tiempo "el Rey" de las noches. En buena parte porque no existía una alternativa real capaz de plantarle cara con una propuesta distinta, o al menos el público no encontraba otra opción a la que asomarse.

Sin embargo, desde que en septiembre de 2024 el humorista desembarcó en la televisión pública, el panorama ha cambiado. La rivalidad se ha vuelto más equilibrada y, sobre todo, más estimulante para el espectador, que ahora puede elegir entre dos formatos sólidos, con estilos y tonos diferentes.

Una competencia que no solo beneficia a ambos programas, sino que enriquece la oferta televisiva y devuelve al público el poder de decidir cada noche.

En cualquier caso, "el Rey", que sería Pablo Motos por sus años de trayectoria, y "el Príncipe", por descarte David Broncano, siguen reinando cada noche desde trincheras distintas, demostrando que la televisión también se fortalece cuando el trono se comparte.