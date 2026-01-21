Paco León, 51 años, sobre sus inversiones: "Para hacer una película en España necesitas más de 1 millón de euros"

Paco León (Sevilla, 1974) no es solo uno de los actores más populares de España, también es director, guionista y productor, alguien dispuesto a arriesgar su propio dinero por hacer cine en nuestro país.

Esa ambición artística tiene nombre propio: proyectos como Aída y vuelta, la esperada película basada en la mítica serie que él mismo dirige y en la que reúne al reparto original, están moviendo cifras que muchos no imaginan.

En una reciente aparición televisiva en Joaquín, el Novato, el director de cine fue claro sobre el desafío económico de levantar una película en España.

"Para hacer una película necesitas, como mínimo, más de un millón de euros", declaró con su característico humor y realismo.

Esa cifra, en la industria española, es solo la punta del iceberg. Incluye costes mínimos para que el equipo y el reparto cobren, sin lujos, y deja fuera gastos de marketing, distribución o imprevistos.

El impulso para invertir en cine, sin embargo, viene de una historia financiera llena de altibajos.

León alcanzó la fama y el dinero con la serie Aída, donde interpretó a Luisma durante casi una década.

El actor ha confesado públicamente que ganó "muchísimo dinero" con esa etapa, temporada tras temporada.

Pero ese éxito también le trajo problemas. Decidió crear una sociedad limitada para pagar menos impuestos, como le aconsejó su gestor y más tarde terminó pagando multas retroactivas a Hacienda que redujeron drásticamente sus beneficios netos.

Su frase fue tan directa como reveladora: "Yo pagué y punto. Por eso no tengo tanto dinero como el que debería".

A esto se suma una confesión más íntima. León reconoció en entrevistas que, tras esos años de ingresos altos, tiene varias hipotecas como consecuencia de decisiones personales y de inversión.

"Tengo muchísimas hipotecas porque he estado como loco y eso no se debe hacer", afirmó entre risas y advertencias para jóvenes actores que idealicen la riqueza fácil.

León sabe que el mayor obstáculo para el cine español no es creativo, sino financiero: "El dinero es lo primero. Es lo más complicado del mundo, el milagro de los panes y los peces".

Dejando claro que sin financiación, ya sea propia, de inversores o de ayudas públicas, muchos proyectos mueren antes de nacer.

Esa visión ha marcado su carrera detrás de las cámaras. Desde Camina o revienta, una de sus primeras apuestas arriesgadas como director, hasta proyectos de mayor envergadura como Aída y vuelta, León ha apostado por modelos de producción que mezclan financiación privada con plataformas, ventas internacionales y ayudas institucionales.

El patrimonio de Paco León

No es un secreto que rodajes con estrellas internacionales, como algunos proyectos que ha alternado en Hollywood, manejan presupuestos que en España serían impensables.

Paco León es un ejemplo de cómo, en España, el talento muchas veces debe acompañarse de gestión valiente del dinero propio.

Su testimonio no solo revela cifras: cuenta una historia de esfuerzo, aprendizaje y sacrificio financiero.

Como él mismo bromea, tras años de éxito puede permitirse contratos o rechazarlos, pero antes "no podía decir que no a nada".

Esa libertad, para muchos creadores, tiene tanto valor como cualquier millón invertido en una película.