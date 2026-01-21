Nuria Roca desmiente un veto a Jordi Évole en 'La Roca': "Señalar a alguien de prácticas oscuras es gravísimo e intolerable"

Lo que parecía un cruce 'pullas' simpáticas entre Juan del Val y Jordi Évole está tomando un cariz más serio. Hasta el punto de que hay implicada una tercera persona: Nuria Roca.

Hay que ponerse en contexto. Todo empezó hace dos meses, cuando Juan del Val ganó el Premio Planeta 2025 con Vera, una historia de amor.

Su merecimiento del galardón fue cuestionado porque Del Val es colaborador de Atresmedia, cuyo accionista principal es el Grupo Planeta.

Y, entre todos estos comentarios, uno destacó sobre el resto: el de Évole, compañero de la casa. Este bromeó con que Donald Trump acabaría pidiendo que le diesen el Balón de Oro o el Premio Planeta.

"La semana del triunfo de Trump, de María Corina Machado, de Juan del Val. El mundo que soñamos ya está aquí", expresó Jordi. La respuesta de Juan no tardó en llegar en forma de post de Instagram.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

El marido de Roca habló de "presentadores con un chándal impostado que presumen con "lo de…" ser de barrio, pero solo son ventajistas en busca del aplauso fácil".

Este mismo fin de semana, en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero, Jordi insinuaba estar vetado en El Hormiguero y La Roca, dos formatos en los que participa Del Val.

"Pasan cosas"

Las palabras "sin rencor" de Jordi en una entrevista con Julia Otero en Onda Cero este fin de semana son las que realmente han hecho saltar a Nuria Roca.

"Hay veces que detectas que pasan cosas, aunque nadie me lo ha explicado, porque yo abogo por la libertad de que cada programa lleve a quién quiera", explicó ante Otero.

Y puso el foco en La Roca: "Me extraña que después de todos estos años yendo, no un domingo, sino muchos, justo este año en el que Juan del Val se ha enfadado conmigo, no voy al programa".

Nuria Roca rompe su silencio

Este martes por la noche, Nuria no pudo ser más rotunda en su cuenta de Instagram, empezando el texto con un "en La Roca no se veta a nadie".

"Después de ver todos estos titulares y comprobar que ni un solo medio es capaz de indagar, porque no interesa o porque se les estropea el titular, publico este fragmento de La Roca del sábado donde queda claro por si hay alguna duda al respecto", dijo.

Tras sentir que "estropeaba el relato" de determinados portales, Roca aseguró: "Vetar a alguien es algo muy serio, señalar de prácticas oscuras a alguien es gravísimo, intolerable".

"Cada uno es libre de invitar a su programa a quien considere interesante u oportuno, yo no he ido al programa de Julia ni al de Évole y jamás se me ocurriría criticar esa decisión y mucho menos decir que estoy vetada", afirmó.

Para sostener su argumento, Nuria recordó que Juan tampoco había "sido entrevistado en ninguno de los dos espacios" y que jamás lo había "criticado y mucho menos exigido".

"Todos somos del mismo grupo. Ojalá Jordi Évole se venga el sábado a La Roca y lo hablemos todo", zanjó Nuria Roca.