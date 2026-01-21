De Luisma a Mauricio Colmenero: 'Aída y vuelta', el regreso que despierta la nostalgia de una generación

¿Todo tiempo pasado fue mejor? La nostalgia tiene esa magia y esa trampa a la vez: idealizamos lo que ya vivimos y a veces desearíamos volver atrás. Es un sentimiento que surge con nuestras series, juegos o recuerdos favoritos. Como por ejemplo con Aída (2005-2014), uno de los mayores éxitos de la televisión española.

Logró una audiencia masiva tanto en audiencia como en impacto cultural, dejando personajes que ya forman parte del imaginario colectivo: el entrañable "Luisma" (Paco León), el polémico Mauricio Colmenero (Mariano Peña) y, por supuesto, la propia Aída (Carmen Machi).

Hoy, más de una década después, siguen siendo muchos los que se enganchan a los capítulos, repitiéndolos una y otra vez. Y no es solo por nostalgia: hay algo en esa autenticidad que resiste el paso del tiempo.

Con 237 episodios y 10 temporadas, Aída se convirtió en su momento en la sitcom más longeva de la televisión nacional, superando incluso a su predecesora, 7 vidas.

Ahora, llega Aída y vuelta, la película que se estrenará el 30 de enero en cines. El regreso de la serie genera altas expectativas: "Es como si la serie hubiera continuado cuatro años más, hasta 2018", comenzaba apuntando Paco León en su visita a El Hormiguero.

Paco León y Carmen Machi en 'El Hormiguero' Antena 3

"Nosotros estamos muy quemados, llevamos 14 años haciendo la serie y, de repente, son los últimos cinco días de rodaje… Podía haber pasado”, ha comentado el director y actor del film, refiriéndose al argumento.

Sin embargo, la experiencia de revivir éxitos televisivos en la gran pantalla suele ser delicada. Como bien dijo el poeta Joaquín Sabina, "al lugar donde fuiste feliz no debieras volver nunca". El tiempo transforma los lugares y las experiencias, haciendo imposible reproducir la felicidad pasada.

No somos los mismos, ni los personajes, ni los actores. Esa es la gran verdad de Aída y vuelta: no se trata de un capítulo más de la serie.

Ni Luisma, ni Fidel, ni Mauricio Colmenero serán exactamente los mismos; sus recuerdos, sus historias y, sobre todo, sus actores han evolucionado. Y tal vez, esa transformación sea precisamente lo que haga valioso este regreso.

Imagen del rodaje de 'Aída y vuelta'. Jorge Fuenbuena

Por ello, la premisa de esta nueva y última entrega va mucho más allá de un simple capítulo en pantalla grande. El sevillano ya ha dejado claro en varias ocasiones que al principio dudó sobre llevar Aída al cine.

"Al principio dije que no, no tenía sentido hacer un capítulo largo en cines. Todas las adaptaciones cinematográficas de éxitos televisivos han sido fracasos rotundos".

Sin embargo, León vio la oportunidad de darle la vuelta al proyecto. El intérprete ha aprovechado la nostalgia para convertir la película en un homenaje a los fans y personajes, abordando al mismo tiempo cómo ha cambiado el humor y los límites de la familia.

Esto une con la pregunta que ha planteado Pablo Motos en El Hormiguero: "¿Se podría hacer Aída hoy?". "Se tendrían que cambiar muchas cosas, porque ya en esa época había denuncias. A partir de 2018 cambió todo", ha expresado el cineasta.

Sea como fuere, la serie tendrá su gran despedida en pantalla grande, como el último acto de una historia que nos hizo reír, llorar y acompañarnos durante tantos años. Además, para los más fans, tras los créditos, aparecerá un código QR que permitirá acceder al último capítulo que están grabando en 'Aída y vuelta'.

Un cierre que combina sorpresa y nostalgia, recordándonos que, aunque los tiempos cambien y los personajes ya no sean los mismos, siempre podremos volver a esos momentos que marcaron nuestra memoria colectiva