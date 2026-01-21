Jesús Vázquez (60), sobre la longevidad: "Es sano darse un buen homenaje al menos una vez por semana"

Jesús Vázquez es uno de los clásicos de la televisión en España, con más de 35 años de experiencia en pantalla y casi siempre ligado a Telecinco. Hasta este mismo 2026, cuando ha fichado por Televisión Española para presentar el Benidorm Fest y sucesivos proyectos.

Vázquez nació en Ferrol en 1965. Tras estudiar Arte Dramático, saltó a la fama al frente de programas juveniles como La quinta marcha o Hablando se entiende la basca. Incluso tuvo una breve incursión en la música, con el álbum A dos milímetros escasos de tu boca.

Desde entonces, Jesús no ha parado de encadenar trabajos. Y es que el gallego puede presumir de haber presentado los formatos más exitosos de nuestra televisión: Gran Hermano, Hotel Glam, Allá tú, Operación Triunfo, Supervivientes, Pekín Express, La Voz, Factor X...

Aunque no lo parezca, ya que los espectadores llevan toda la vida viéndole en televisión,para Vázquez también pasa el tiempo. En más de una ocasión, ha hablado de sus trucos para mantenerse en plena forma a los 60 años.

Para empezar, el cuidado de la alimentación es fundamental y el de Ferrol es consciente de ello. "Mi alimentación consiste en comer muchas ensaladas, alimentos con fibra y cocinar a la plancha", expuso en la revista Vitónica.

El presentador Jesús Vázquez posa para la revista Men's Health. Men's Health

El presentador tiene claras las restricciones en su dieta: "Nunca pruebo los fritos, grasas cero, nada de dulces o salsas". Eso sí, si tiene la oportunidad de darse "un buen homenaje", lo hace. "Con cabeza y por lo menos una vez por semana".

"Un capricho de lo que te apetezca. De comer, de beber, de salir y, sobre todo, de disfrutar”, expuso al citado medio especializado en deporte y dietética. En definitiva, "saltarte las reglas un poco".

Jesús Vázquez se confiesa, además, "un loco de la ensaladilla rusa". "Si voy a un restaurante y me dicen que la ensaladilla es buenísima, pues me la zampo con su pan incluido sin ningún problema. Y me da igual el día que sea", expresó.

Su rutina de ejercicio

Para gozar de un físico saludable cuando se superan los 60, es importante combinar esta buena alimentación con una rutina de deporte estructurada, como la de Jesús Vázquez.

Como en su visita a La Revuelta, el plan de entrenamiento del ahora conductor de la cadena pública consiste en entrenamientos de fuerza para los músculos, centrándose en pectorales, espalda, trapecios, abdominales y la zona de las piernas.

"Hay que mantenerse activo. Cuido mi mente, cuido lo que como y me vacuno para prevenir enfermedades", señaló en unas declaraciones para la web de Telecinco, destacando también la importancia del descanso.