Una décima de ventaja, nuevos estrenos y 10 días por delante: la batalla por la audiencia entre Antena 3 y La 1 en enero

Jedet y Andrea Compton, ganadoras de 'Hasta el fin del mundo', y María José Campanario haciendo la prueba de la apnea en 'El desafío'.

Máxima igualdad. Así llegan Antena 3 y La 1 al tramo final de enero en la pelea por el liderazgo. Se trata de un mes marcado por los últimos coletazos de la Navidad y, sobre todo, por la actualidad, a raíz del trágico accidente ferroviario de Adamuz.

Según recoge Dos30' en base a datos de Kantar Media, a 21 de enero, Antena 3 lidera el acumulado mensual con un 12,5% de share. La 1 le sigue a solo una décima por detrás, al promediar un 12,4%.

Fuera de esta pelea, y compitiendo contra sí misma, Telecinco marcha tercera con un 8,4%.

La otra e interesante batalla por la audiencia la libran Cuatro y laSexta, que se encuentran, ahora mismo, en empate técnico con el 6% de cuota.

Lo cierto es que La 1 está yendo a por todas para pelear el trono a Antena 3. La pública ha contado en enero con el chute que le dio el fútbol, gracias al batacazo del Real Madrid en Albacete (25,6%).

Pepa Bueno en el plató del 'Telediario' en una imagen de archivo.

Más allá de que sea inapelable el éxito que están teniendo en las mañanas Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Adela González en las mañanas, La 1 también ha rendido muy bien con los especiales informativos de Pepa Bueno.

La 1, que ha tenido este mes los finales de Aria, Hasta el fin del mundo y Dra. Fabiola Jones tiene la baza de Documasters, cuyo estreno se pospuso debido a la tragedia de Adamuz.

Parece que, por el momento, la nueva temporada de The Floor y la llegada de Top Chef, con Belén Esteban como estrella, serán las cartas de la pública para febrero.

Antena 3, por su parte, ha ido remontando a medida que ha ido transcurriendo el mes. La privada, que cerró 2025 como líder indiscutible, sigue recogiendo frutos de su sólida parrilla, sustentadas en los informativos, el entretenimiento y la ficción.

Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén protagonizan 'Nos vamos de madre' en Antena 3.

Este mes, el canal principal de Atresmedia ha estrenado Nos vamos de madre, el programa de Roberto Leal con su madre, y la sexta edición de El desafío en la noche de los viernes.

La cadena ha empezado a promocionar Perdiendo el juicio, la serie protagonizada por Elena Rivera que llegó a Atresplayer hace un año, y El capitán en Japón.

Antena 3, además, estrenará este sábado una nueva tanda de Atrapa un millón. El concurso de Manel Fuentes relevará a La ruleta de la suerte noche.

En cuanto a Telecinco, la última semana de enero será clave. Y lo será porque ejecutará el salto de First Dates a su access. Su lugar en Cuatro pasa a ser ocupado por el Horizonte de Iker Jiménez.

Imagen de uno de los programas de 'Horizonte'.

La cadena de Mediaset ya ha puesto en marcha su apuesta por los concursos: El precio justo en el mediodía y ¡Allá tú! por las tardes, en la franja previa a Franganillo.

Telecinco, además, ha estrenado GH DÚO y Casados a primera vista. No se descarta que el canal emita más entregas de El precio de... o especiales de ¡De viernes! para intentar remontar las tres décimas que la separan de su peor enero de la historia (2025).

laSexta VS Cuatro

Por otra parte, la cuesta final de enero nos deja el otro pulso que mantienen laSexta y Cuatro. En diciembre, el segundo canal de Mediaset rompió una hegemonía de 53 meses al superar a su rival gracias a los buenos datos de Horizonte, Código 10 y Todo es mentira.

Cuatro se agarra a Iker Jiménez para el último arreón de enero, mientras que laSexta se mantiene fiel a su esencia, apostando por la actualidad con especiales de El Objetivo de Ana Pastor —Groenlandia y el aniversario de Trump— y el regreso de Lo de Évole.