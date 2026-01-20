Confirmado por Telecinco: Antonio Canales (64) finaliza su participación en 'GH DÚO' por causa de fuerza mayor

Confirmado por Telecinco: El bailaor Antonio Canales (64) finaliza su participación en 'GH DÚO' por causa de fuerza mayor

Noticia de última hora en la casa de GH DÚO. El reality show de Telecinco ha comunicado que el bailaor Antonio Canales (64 años) ha finalizado su participación en el concurso por "causa de fuerza mayor" ajena al programa.

"Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de GH DÚO siempre estará abierta para él", finaliza el comunicado publicado en las redes sociales del programa de Mediaset en la tarde de este martes 20 de noviembre.

Los compañeros de concurso del bailaor recibieron la inesperada noticia inmediatamente por parte del 'Súper' de Gran Hermano y las reacciones no tardaron en llegar.

En un vídeo compartido en las redes sociales del programa se podía ver a Anita Williams, Raquel Salazar y Cristina Piaget muy afectadas por la noticia del abandono del artista de la casa de Tres Cantos.

"¿Pero él se encuentra bien?", preguntaba Piaget al Súper, que le indicaba que sí. Salazar se mostraba muy impactada con la noticia y Jhon Guts ha pedido un aplauso para Canales, al que todos se han sumado.

Por el momento, se desconoce la verdadera razón de este inesperado adiós de Canales. En esta línea, el programa ha confirmado que se trata de una razón "ajena al programa".

Todo hace indicar que algún problema familiar en el exterior ha precipitado la salida del artista en esta nueva edición de GH DÚO.

Esta noche, Telecinco emite GH DÚO: Especial Salvación. Una gala donde se salvarán dos de los nominados entre Cristina Piaget, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Belén Rodríguez y Jhon Guts.

Además, los espectadores podrán disfrutar de la curva de la vida de uno de los nominados que ellos mismos elijan en una votación online.

Como es tradición, los nominados escucharán los alegatos de sus defensores y se llevará a cabo la resolución de la prueba semanal.

Canales viene de una familia fuertemente vinculada al flamenco, lo que le acercó desde muy joven a la danza y al arte flamenco.

Abandono en 'GH DÚO'

Comenzó su formación en el Ballet Nacional de España, donde llegó a ser bailarín solista, mostrando desde temprano una gran técnica y pasión.

Más tarde, se trasladó a París para formar parte de la compañía de Maguy Marin, lo que le abrió puertas en la danza contemporánea y le permitió participar en obras internacionales.

Ha sido reconocido con importantes galardones, como el Premio Nacional de Danza (1995) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el Rey de España.

Su carrera como bailarín y coreógrafo le ha convertido en uno de los artistas flamencos más influyentes de España y con presencia internacional.

Aunque su fama principal viene del flamenco y el teatro, Antonio Canales también ha estado presente en la televisión española en diferentes formatos y momentos.

Fue profesor en Operación Triunfo, donde trabajó la expresión escénica de los concursantes, formó parte del jurado en programas de baile como ¡Mira quién baila!, y amplió su popularidad entre el gran público con su participación como concursante en Supervivientes 2021.

Además, ha aparecido en diversos espacios como invitado y tertuliano, aportando su experiencia en danza y espectáculo, lo que ha consolidado su imagen como una figura mediática más allá de los escenarios.