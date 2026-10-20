Pepe Navarro, 74 años, sobre sus propiedades: "No tenía nada, debía dinero del alquiler. Me alimentaba de sardinas y pan"

La televisión cambió la vida profesional de Pepe Navarro, pero su llegada a la pequeña pantalla no estuvo marcada por la ambición de convertirse en una estrella. El presentador atravesaba una etapa económica complicada hasta el punto de que tenía dificultades para pagar el alquiler.

Esta situación límite termino empujándolo hacia una oportunidad que cambiaría su vida. "Doy el salto a televisión porque no tenía nada que comer", ha recordado el comunicador en Mi casa es la tuya de Bertín Osborne al recordar esos años.

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de la televisión española, Navarro tuvo que hacer frente a una realidad muy alejada de los focos y del éxito que alcanzaría posteriormente.

Pepe Navarro Gtres

"Me alimentaba con sardinas, trozos de pan", ha explicado sobre aquella época en la que sobrevivía con lo poco que tenía. Su situación era tan delicada que ni siquiera podía afrontar con tranquilidad los gastos básicos.

"No tenía nada, debía dinero del alquiler. Intentaba entrar por el garaje para que no me viesen", ha confesado.

Fue precisamente en ese contexto cuando apareció una oportunidad profesional inesperada. La periodista Nuria Ribó le presentó a Ramón Colom, quien le propuso a Pepe dar el salto a la televisión. Una oferta que llegó en un momento especialmente difícil y que abrió una nueva etapa en su carrera.

La trayectoria de Pepe Navarro también ha estado marcada por los distintos lugares en los que vivió durante su infancia. El presentador nació en Palma del Río, en Córdoba, y posteriormente se trasladó con su familia a Sabadell.

Pepe Navarro Gtres

Más adelante, también vivió en Francia, una experiencia que influyó en su manera de entender el mundo y la educación.

"Yo nací en Palma del Río y luego nos fuimos a Sabadell. Es difícil decir de dónde me identifico, aunque creo que mi sensibilidad está en Andalucía y mi pragmatismo en Catalunya", ha explicado al reflexionar sobre sus raíces y la influencia que han tenido en su personalidad.

El paso por Francia también dejó huella en su formación. "También nos mudamos a Francia, donde la enseñanza era muy distinta a la de aquí y eso me pasó factura", ha recordado.

Así, antes de consolidarse como uno de los nombres destacados de la televisión, Pepe Navarro tuvo que atravesar una etapa de precariedad económica que condicionó algunas de sus decisiones.

Su llegada a la pequeña pantalla surgió de la necesidad, en un momento en el que encontrar una salida profesional era también una forma de poder salir adelante.