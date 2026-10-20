Jorge Martín, 28 años, sobre su infancia: "Éramos una familia de clase media, sin ser pobres. Con 17 ya ganaba 70.000 euros"

Llegar a la élite del motociclismo exige talento, sacrificio y una importante inversión económica desde edades muy tempranas. Jorge Martín conoce bien esa realidad. El piloto madrileño nació en una familia de clase media que decidió destinar buena parte de sus ingresos a impulsar su carrera deportiva.

Esta apuesta de sus progenitores implicó renuncias y un esfuerzo económico que hoy recuerda con agradecimiento. Ahora, con una trayectoria consolidada en Moto GP, se ha pronunciado sobre sus comienzos y sobre el dinero que se gana en este mundo.

En una conversación en el podcast Tengo un plan, el piloto explicó que sus primeros ingresos importantes llegaron cuando competía en Moto3. "En Moto3 yo ya tenía mi contrato y ganaba entre 30.000 y 40.000 euros más lo que me ganaba con algún sponsor", contó.

Jorge Martín, en Silverstone. EFE

"Con 17 años ya ganaba 70.000 euros, tan a gusto", recordó. Sin embargo, también quiso explicar que las cantidades que perciben los pilotos varían mucho en función de su rendimiento y de los acuerdos que consigan cerrar.

Según explicó Martín, "de Moto3 el 60% paga y el 40% gana algo. En Moto2 ocurre al revés". Una realidad que refleja claramente las dificultades económicas a las que se enfrentan quienes intentan abrirse camino en este deporte.

El salto de MotoGP tampoco garantiza que los ingresos aumenten inmediatamente. "A MotoGP llegas ganando menos porque lo que quieres es llegar. Lorenzo creo que ha llegado a ganar 12 millones por año", explicó.

El sacrificio de sus padres

Más allá de las cifras, Jorge Martín pone el foco en el esfuerzo que hizo su familia para que pudiera cumplir su sueño. En una entrevista concedida para El Mundo, recordó que creció en un hogar de clase media, en el que mantener su carrera suponía un desembolso constante.

"Éramos una familia de clase media, no éramos pobres, pero era insostenible a largo plazo, sobre todo en material y viajes", recuerda.

"Todo lo que mis padres ganaban iba para las motos. Es imposible devolverles lo que hicieron por mí", confiesa el piloto al hablar de la gran importancia que tuvo el respaldo familiar en aquellos años.

Martín también destaca que aquella apuesta implicaba renunciar a otros planes personales y familiares. "Es de admirar que una familia lo diese todo, en vez de gastarlo en ellos o de gastarlo en las vacaciones", señala.

Jorge Martín, de niño. RED BULL

El gran esfuerzo de su familia se ve reflejado en los buenos recuerdos que tiene de su infancia. "Tuve una gran infancia, aunque me hubiera gustado vivir la universidad", añora.

Su historia es la de una familia que decidió apostar por un sueño compartido cuando todavía no existían garantías de éxito. Los ingresos que Jorge Martín comenzó a percibir a los 17 años contrastan con los sacrificios económicos que tuvo que afrontar su entorno.

Por eso, cuando el piloto mira atrás no se queda únicamente con las cifras, sino con el esfuerzo de sus padres y con las oportunidades que le dieron.