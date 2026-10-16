Isabel Allende, 84 años: "El arroz con leche me recuerda a mi infancia. En un restaurante de Madrid pedí cuatro platos"

Hay sabores capaces de transportarnos directamente a la infancia y convertirse en un refugio cuando la vida atraviesa sus momentos más difíciles. Para la escritora chilena Isabel Allende, uno de esos platos es el arroz con leche.

Un postre tradicional que ocupa un lugar especial en sus recuerdos y al que ha dedicado unas líneas en su libro Afrodita.

La autora, que ha hablado en distintas ocasiones de su relación con la comida, confesó en esta obra que el arroz con leche es su dulce preferido. No se trata únicamente de una cuestión de gusto: detrás de este plato hay recuerdos de niñez y de nostalgia.

La escritora Isabel Allende. Lori Barra

Allende relató una anécdota que vivió en un restaurante de Madrid, donde su deseo de reencontrarse con aquel sabor de su infancia la llevó a pedir varias raciones. "En un restaurante de Madrid pedí cuatro platos de arroz con leche y luego ordené un quinto de postre. Me los comí sin parpadear", confiesa en el libro.

Pero no solo se quedó en eso, sino que reveló aquella anécdota emocional que había detrás de ese momento. "Tenía la vaga esperanza de que aquel nostálgico plato de mi niñez me ayudaría a soportar la angustia de ver a mi hija muy enferma".

Aunque el postre no puede cambiar aquella dolorosa realidad, sí terminó adquiriendo un significado especial para ella. "Ni mi alma ni mi hija se aliviaron, pero el arroz con leche quedó asociado en mi memoria con el consuelo espiritual", relató.

La historia refleja cómo algunos de los alimentos quedan ligados a las personas y a los momentos que han marcado nuestra vida. En el caso de Allende, el arroz con leche muestra mucho más que un capricho dulce, es un vínculo con la infancia y un recuerdo al que acudir en busca de consuelo.

Cómo preparar el arroz con leche

El arroz con leche es uno de esos postres tradicionales que se preparan con ingredientes sencillos y paciencia. La clave está en cocinar el arroz lentamente para que absorba la leche y quede cremoso, aromatizado con canela y limón.

De ingredientes necesitarás leche entera, arroz redondo, una rama de canela, limón, azúcar, canela en polvo y sal al gusto. Primero, aromatiza la leche con la ralladura de limón y la canela. Incorpora el arroz y remueve con frecuencia. Después añade el azúcar y, por último, retira la canela en rama y la piel de limón.