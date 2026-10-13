Dani Carvajal, 34 años: "Me encanta el brócoli al horno. Eliminé el gluten porque me produce inflamación"

Llegar a lo más alto del fútbol mundial es un desafío al alcance de muy pocos, pero mantenerse pasados los 30 exige una disciplina casi espartana.

Dani Carvajal, a sus 34 años, es el claro ejemplo de cómo la nutrición puede salvar una carrera deportiva. Hubo un tiempo en el que fue el incansable lateral derecho del Real Madrid encadenaba lesiones que lastraban su rendimiento y amenazaban su continuidad.

Sin embargo, la solución no estaba únicamente en el gimnasio o en los estiramientos, sino en su plato de comida.

Tras someterse a diversos estudios y analíticas para entender por qué su cuerpo no se recuperaba como antes, el diagnóstico fue revelador, su alimentación necesitaba un giro de 180 grados.

"Creía que comía bien", llegó a confesar el propio futbolista. Fue entonces cuando tomó una decisión radical que cambiaría su vida y su trayectoria en el terreno de juego.

"Eliminé el gluten de mi dieta completamente, no soy intolerante totalmente, pero me produce inflamación en los músculos y desde que he dejado de tomar gluten ha cambiado todo", explicaba el nuevo jugador del Getafe.

Este paso, habitual hoy en día entre muchos atletas de alto rendimiento, le permitió dejar atrás los problemas físicos recurrentes. "Ahora me siento mucho más ligero", aseguraba con alivio.

La dieta y rutina de Carvajal

Pero el éxito de su nueva dieta no se basa solo en lo que ha dejado de comer, sino en lo que ha incorporado de forma casi religiosa.

En el centro de su pirámide nutricional brilla con luz propia un superalimento que para muchos resulta aburrido, pero que para él es un auténtico manjar. "Mi plato favorito es el brócoli al horno", afirma con rotundidad.

Esta fascinación por la verdura de la familia de las crucíferas no es casualidad, sino fruto del trabajo con expertos en nutrición deportiva como Itziar González de Arriba, quien revolucionó su despensa.

La transformación fue tan profunda que el propio jugador bromeó dedicándole una camiseta a su nutricionista con la frase: "Me has hecho comer brócoli 24/7".

El compromiso de Carvajal es total: "La nutrición me ha ayudado mucho, tomar alimentos que no sean inflamatorios, evitar el gluten y arroces especiales. Como si hay que comer brócoli mañana, tarde y noche".

El menú diario del internacional español es sumamente cuidado. Su desayuno y sus comidas principales están diseñados milimétricamente para optimizar la recuperación y aportar energía limpia.

Además de excluir el gluten, Carvajal ha eliminado prácticamente la leche de vaca y la carne roja de sus rutinas.

En su lugar, el jugador apuesta por alimentos frescos y antiinflamatorios como el arroz rojo, el trigo sarraceno, las granadas, las legumbres y una gran cantidad de pescado y carne blanca sin procesar.