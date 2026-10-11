Penélope Cruz, 52 años, sobre la vivienda: "Estuve muy cerca de una persona que se había quedado en la calle con un hijo pequeño"

Penélope Cruz es una de las actrices españolas con mayor proyección internacional, pero, más allá de su trayectoria cinematográfica, también ha alzado la voz sobre cuestiones sociales que considera importantes.

La intérprete ha reflexionado sobre el grave problema de la vivienda que acontece en nuestro país y que, desde el desahucio de Maricarmen y en consecuencia las movilizaciones en distintas ciudades, ocupa los titulares de todos los medios de comunicación.

Durante la presentación en Londres de La bola negra, la actriz se pronunció sobre las movilizaciones relacionadas con el acceso a la vivienda destacando el papel de los jóvenes que salen a la calle para reclamar soluciones.

Penélope Cruz. EFE

Para Cruz, estas protestas no responden únicamente a una preocupación individual, sino también a la voluntad de defender los derechos de otras personas y de sus propias familias.

"Es admirable cómo tanta gente joven está en la calle luchando y pidiendo no solo por ellos y sus familiares, sino por todos los demás", expresó durante el encuentro.

La actriz también recordó una experiencia que le permitió acercarse a las historias de personas que habían perdido sus hogares.

Su participación junto a Juan Diego Botto en En los márgenes, una película centrada en el drama de los desahucios, la llevó a conocer de cerca situaciones especialmente difíciles, protagonizada en muchos casos por mujeres que trataban de salir adelante junto a sus hijos.

'En los márgenes' Prime Video

"Tantas mujeres desahuciadas. Yo conocía a muchas porque con Juan Diego Botto hicimos En los márgenes y esa película nos marcó mucho. Estuvimos muy cerca durante muchos meses de muchas personas que se habían quedado en la calle con hijos muy pequeños", recordó.

El contacto con esas historias dejó una profunda huella a la intérprete, que también se refirió a la capacidad de resistencia de quienes atraviesan situaciones límite. Detrás de cada desahucio, señalaba, hay vidas personales, familias y experiencias marcadas por el sufrimiento.

"Cosas terribles que dices: ¿Cómo cabe tanto dolor en una vida y tanta fuerza?", reflexionó.

La actriz es consciente de que, desde el lugar en el que se pronuncia, es desde el privilegio. Pese a esto, considera que no debe convertirse en una razón para evitar pronunciarse sobre los problemas que afectan a la sociedad.

"Sí que nos preguntan y somos conscientes de que estamos contestando desde un lugar de privilegio, pero justamente por eso no te puedes quedar callado. Tenemos el mismo derecho y la misma obligación de participar en este debate y de denunciar algo que no se puede permitir", sentenció.