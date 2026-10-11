Blanca Suárez, 37 años: "De mi infancia recuerdo los espaguetis con albóndigas que me hacían en el comedor de la guardería"

Blanca Suárez se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española. La actriz madrileña comenzó su carrera siendo muy joven y, desde entonces, ha construido una trayectoria ligada a algunas de las series y películas más populares de las últimas décadas.

Sin embargo, más allá de los rodajes y de su faceta profesional, también ha compartido en diferentes ocasiones algunos recuerdos de su vida más personal. Entre ellos se encuentran los relacionados con su infancia que, pese al paso del tiempo, permanecen especialmente presentes en la memoria.

En el caso de Blanca Suárez, uno de esos recuerdos está directamente relacionado con la comida y con un plato de pasta que terminó convirtiéndose en uno de sus favoritos.

Blanca Suárez. Gtres

La actriz habló de ello durante una entrevista en Planeta Calleja, donde echó la vista atrás para recordar algunos momentos de su niñez. Entre las imágenes que conserva de aquella etapa hay una especialmente ligada a los días de lluvia y a los platos que tomaba durante su etapa escolar.

“De mi niñez tengo grabado un día de lluvia y de los espaguetis con tomate que me hacían en el colegio”, recordó Blanca Suárez durante la conversación. Un recuerdo aparentemente sencillo, pero que para ella permanece asociado a una etapa concreta de su vida.

Los espaguetis con tomate del comedor escolar no se quedaron únicamente como un recuerdo de infancia. Con el paso de los años, aquella combinación terminó dando lugar a uno de sus platos preferidos. “A partir de ahí mi plato favorito es espaguetis con albóndigas”, confesó la intérprete.

Se trata de una elaboración sencilla y muy reconocible, especialmente vinculada a la cocina casera y a los platos que suelen formar parte de los recuerdos de la infancia. La pasta con tomate y las albóndigas es, además, una de esas recetas que permiten numerosas variantes.

Espaguetis con albóndigas iStock

En el caso de Blanca Suárez, el plato tiene además un componente sentimental. Su gusto por los espaguetis con albóndigas no parece responder únicamente a una cuestión gastronómica, sino también a la relación que mantiene con aquellos primeros recuerdos alrededor de la comida.

El sabor de los platos que se toman durante la infancia puede quedar asociado a lugares, personas o momentos concretos y convertirse, con los años, en una especie de vínculo con aquella etapa.

De esta forma, los espaguetis con albóndigas ocupan un lugar especial entre las preferencias gastronómicas de Blanca Suárez. Un plato que comenzó con aquellos espaguetis con tomate que recuerda de su etapa en el colegio y que terminó convirtiéndose en una de sus comidas predilectas.