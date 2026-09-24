Pedro Ruiz, sobre el desahucio de Maricarmen: "Se puede sacar a esta señora de su casa pero a los que entran a Ceuta no"

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada de su vivienda en el madrileño barrio del Retiro tras más de siete décadas, ha dejado de ser un drama exclusivamente vecinal para convertirse en un incendio político y social a gran escala.

Y la onda expansiva sigue sumando reacciones que prometen avivar aún más el debate.

El último en sumarse a la tormenta ha sido el histórico presentador y comunicador Pedro Ruiz. A través de sus redes sociales, ha reflexionado sobre la dureza de las imágenes vividas durante el desalojo.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Ruiz ha dejado una reflexión lapidaria que ya acumula miles de interacciones.

El comunicador arrancó su intervención cargando contra los responsables del desalojo: "Es la cuarta vez que lo intentan y al final lo han conseguido. Los fondos buitres no tienen ni corazón ni conciencia y que manejen tantas cosas es un peligro para todos. El dinero no tiene corazón ni conciencia".

Con visible indignación, relató un detalle del caso que hasta ahora había pasado desapercibido: "La empresa ha dicho que no a que pagara el alquiler que le pedía, en el que quería colaborar una persona conocida pero que no quería dar su nombre. Y a pesar de todo, ha dicho que no".

El presentador no dudó en mostrar su empatía por la mujer: "La pobre Maricarmen, con 87 años, que podría ser mi madre, ha sido sacada por la fuerza. Desde luego mi solidaridad para que estas cosas no ocurran".

Sin embargo, fue la conclusión de su discurso lo que ha desatado el verdadero debate político en las redes.

Trazando un explosivo paralelismo, Ruiz sentenció: "Me da que pensar, porque hay asuntos que tienen soluciones rápidas, tajantes y dolorosas. Se puede sacar a esta señora de su casa, pero con otras personas que entran indebidamente en lugares, me refiero a Ceuta, no se puede hacer".

Con esta dura afirmación, Pedro Ruiz vincula la contundencia policial y judicial empleada para expulsar a una mujer octogenaria y dependiente de su hogar, con la gestión de la crisis migratoria y las políticas de fronteras en la ciudad autónoma.

Sus palabras han polarizado de inmediato a los usuarios. Para muchos de sus seguidores, el comunicador pone sobre la mesa lo que consideran un doble rasero del Estado a la hora de aplicar la ley y proteger a sus ciudadanos.

Para otros, se trata de una comparación populista que mezcla una crisis inmobiliaria con un drama humanitario complejo.

Lo cierto es que el cuarto y definitivo intento de expulsar a Maricarmen de su casa de toda la vida a manos de una empresa inmobiliaria no ha dejado a nadie indiferente.

Su salida del domicilio, rodeada de un fuerte cordón de antidisturbios, se ha convertido en la cruda fotografía del colapso habitacional de Madrid.

Pero Pedro Ruiz no ha sido el único rostro conocido en desatar un huracán mediático.

El desahucio de Maricarmen

Tal y como ha recogido la prensa en las últimas horas, la escritora Lucía Etxebarría generaba otra sonada polémica al aportar una visión muy distinta del caso.

En un mensaje que levantó ampollas, Etxebarría restó perfil de víctima a la anciana al asegurar que "ha tenido 70 años para ahorrar muchísimo dinero porque ha estado pagando un alquiler de broma".

La autora criticó el blindaje de los contratos de renta antigua, desatando una lluvia de críticas que la acusaban de insensibilidad. El "caso Maricarmen" ha trascendido definitivamente su propia tragedia.

Se ha transformado en el escenario perfecto para medir la temperatura de una sociedad dividida, donde la tensión por el derecho a la vivienda acaba entrelazándose con debates que van desde la protección a la vejez hasta, como ha demostrado Ruiz, el control migratorio de nuestras fronteras.