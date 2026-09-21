El refugio de Ferran Torres en Valencia: 8.000 habitantes, iglesia del siglo XVIII y donde tomar la mejor horchata

Hay lugares que, pese a encontrarse a pocos kilómetros de una gran ciudad, conservan ese ritmo pausado que permiten desconectar del ruido. Es el caso de Foios, la localidad valenciana que vio nacer a Ferran Torres y que el futbolista mantiene como uno de sus grandes vínculos con sus raíces.

Situado en la comarca de l'Horta Nord, el municipio ronda los 8.000 habitantes y combina la cercanía a Valencia con un paisaje todavía marcado por la huerta, las acequias y los cultivos.

Para el delantero del PSG, Foios no es simplemente el lugar donde nació. El propio Torres ha reivindicado en diferentes ocasiones su condición de "foiero" y su relación con la localidad. En agosto de 2026, tras proclamarse campeón del mundo con un gol que nos dio la victoria, le recibieron con un multitudinario homenaje.

Ferran Torres Europa Press

El municipio se encuentra a unos 15 km de Valencia, lo suficientemente cerca de la capital para poder acercarse en pocos minutos, pero con un entorno completamente diferente.

Aquí, la huerta continúa teniendo un papel protagonista y los caminos rurales, los campos de cultivo y las acequias forman parte del paisaje cotidiano.

La agricultura también explica una de las grandes señas de identidad gastronómicas de la zona: la horchata. La chufa ocupa un lugar destacado entre los cultivos y conecta directamente a Foios con una de las bebidas más reconocibles de la gastronomía valenciana.

El refugio de Ferran también tiene patrimonio suficiente como para justificar un paseo por sus calles. Uno de sus grandes símbolos es la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, levantada durante el siglo XVIII y considerada uno de los edificios más representativos de la localidad.

Su construcción comenzó en 1730 y las obras se prolongaron durante cerca de dos décadas. El templo destaca por sus dimensiones y por elementos como su campanario y su cúpula, además de conservar en su interior diferentes retablos barrocos, pinturas neoclásicas e imágenes religiosas.

Hoy, Foios representa perfectamente la otra cara del futbolista. Frente a los estadios, los viajes y la exposición pública de la competición profesional, la localidad ofrece un paisaje de huerta y tradiciones valencianas donde la vida transcurre a otro ritmo.

Un pequeño refugio a pocos kilómetros de Valencia en el que las calles del municipio, su iglesia del siglo XVIII y una horchata bien fría forman parte de una escapada marcada por las raíces del delantero que no olvida de dónde viene.