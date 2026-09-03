Javier Ruiz, 53 años: "Mi infancia fue humilde. Mis abuelos eran camionero y minero y pasaron hambre"

Acostumbrados a verle enfundado en trajes impecables, diseccionando la economía con gráficos y desarmando argumentos políticos en los platos de televisión, es fácil olvidar que detrás del periodista hay una historia.

Javier Ruiz es hoy uno de los rostros más reconocidos y respetados de la comunicación en España, pero su brújula moral y su marcado tono social no se forjaron en grandes despachos, sino en las calles de un barrio valenciano y en el seno de una familia que supo lo que era sudar cada peseta.

El presentador, siempre celoso de su intimidad, rara vez baja la guardia para hablar de sí mismo.

Sin embargo, cuando mira por el retrovisor de su vida, no oculta el orgullo que siente por sus raíces.

Lejos de las élites que a menudo analiza en sus programas, el árbol genealógico del periodista está enraizado en el esfuerzo extremo y la clase obrera pura y dura.

Para entender a Javier Ruiz hay que viajar unas cuantas décadas atrás y mancharse las manos de carbón y yeso. Su empatía con los problemas de la calle tiene una explicación directa, él viene de ahí.

"Mi abuelo era minero, toda mi familia trabajaba en la mina en León. Yo soy la España plural, mi padre es de León y mi madre es de Jaén. Se conocieron en Valencia, tengo familia en Euskadi y familia en Barcelona. Somos la diáspora de la pobreza", señaló en una entrevista con Lecturas.

La infancia de Javier Ruiz

"Mi abuelo pasó hambre en la posguerra, lo pasó muy mal en el norte, en una época muy dura de represión. La familia de mi madre viene de un conductor de camión que montó una yesería y trabajaba el olivar", añadió también.

Para Ruiz, la mejor herencia que ha recibido por parte de sus padres es la "ética del trabajo".

"Es gente que se ha deslomado toda la vida. Mi padre hacía inspección de banca. Hay quien, con mala intención, dice que soy "hijo de banquero" y no, soy hijo de empleado de banca. Ha hecho muchos kilómetros para que yo pudiera ir a la universidad o comprarme un ordenador", afirmó.

A pesar de su exposición mediática, nada ha cambiado para su familia: "Sigo siendo 'el niño', pese a tener 53 años. Mi madre, cuando voy a su casa, siempre me dice lo que tengo que comer. Están entre la alegría de 'que bien le va' y la preocupación por la agresividad social que hay".