Chenoa, 51 años: "Ayuno 14 o 16 horas. Después me tomo un batido de proteínas y algo rico en grasas saludables"

A sus 51 años, Chenoa sigue siendo una de las artistas más conocidas de España. La cantante y presentadora, que actualmente compagina la música con distintos proyectos televisivos, ha compartido cómo organiza su día a día y cuáles son los hábitos que le ayudan a mantenerse activa.

Durante su participación en el podcast Final de Mes, la artista habló de cómo organiza sus jornadas y desveló algunos de los pilares de su estilo de vida. Desde el ejercicio diario hasta la alimentación, pasando por el descanso o la planificación de sus tareas, la cantante dejó claro que la constancia forma parte de su rutina.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su forma de alimentarse. Chenoa explicó que practica ayuno intermitente, aunque quiso dejar claro que se trata de una decisión muy personal: "Yo ayuno 14 o 16 horas dependiendo del día; bueno, es mi manera de llevar la vida".

Cuando llega el momento de la primera comida del día, la cantante prioriza las proteínas y las grasas saludables antes de tomar un batido. "Rompo el ayuno con proteína", explicó. En concreto, suele optar por huevos, jamón, lacón o jamón serrano, acompañados de "un poquito de aguacate", que define como una fuente de grasas saludables.

Después llega uno de los preparados que más repite en su día a día: un batido elaborado con media manzana, medio plátano, leche de coco, jengibre, creatina, colágeno marino y semillas de calabaza.

¿Cómo es la rutina de Chenoa?

La alimentación no es el único hábito que considera imprescindible. Chenoa aseguró que el ejercicio físico forma parte de su rutina diaria y que no admite excusas. "Ahí no hay negociación", comentó al explicar que entrena en casa con pesas y también practica kickboxing.

Su jornada comienza temprano. Tras levantarse y sacar a pasear a su perra Chloe, dedica un tiempo al entrenamiento antes de afrontar el resto de compromisos profesionales.

Además del ejercicio y la alimentación, la artista concede una gran importancia al descanso. Después de comer suele dormir una siesta de unos 30 minutos, una costumbre que considera beneficiosa. "Es un delito que no se duerman 30 minutos de siesta", bromeó durante la conversación.

Al despertar, procura salir a caminar antes de que anochezca. Según explicó, intenta que la luz natural le dé antes de la puesta de sol porque considera importante respetar el ritmo circadiano.

Su jornada suele terminar pronto. Según contó, cena alrededor de las 19:30 horas y dedica el resto de la tarde a revisar redes sociales, preparar el trabajo del día siguiente y descansar.