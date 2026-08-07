Pablo Motos, 60 años: "Me levanto a las 8 y desayuno siempre bayas de goji, nueces y una tortilla grande"

Pablo Motos ha convertido el cuidado de su salud en una parte fundamental de su día a día. A sus 60 años, el presentador de El Hormiguero mantiene una estricta rutina en la que combina alimentación, ejercicio y meditación.

Precisamente, en una entrevista en el podcast Tengo un Plan, el comunicador ha detallado cómo son sus primeras horas del día y cuáles son los hábitos que sigue para mantenerse en forma.

Su jornada comienza siempre a la misma hora: las ocho de la mañana. Antes de ponerse en marcha, Motos dedica unos minutos a informarse sobre la actualidad escuchando la radio.

Después llega uno de los momentos clave de su rutina: el desayuno. El presentador asegura que mantiene una alimentación muy concreta y que no suele variar demasiado esta primera comida del día.

"Yo desayuno siempre bayas de goji, nueces y una tortilla grande", cuenta. Dependiendo del entrenamiento que tenga programado, la tortilla puede ser francesa o únicamente de claras de huevo.

Motos explica que evita incluir carbohidratos en este momento porque prefiere que su organismo utilice las grasas como fuente de energía.

"Yo prefiero que mi cuerpo se acostumbre a usar las grasas como combustible y la proteína", señala. Tras el desayuno, incorpora otro de sus hábitos diarios: la meditación.

"Yo desayuno siempre bayas de goji, nueces y una tortilla grande" Pablo Motos

Una vez terminada esta primera parte de la mañana, el presentador dedica sus primeras horas del día al cuidado físico. "Las dos primeras horas de mi vida siempre se las dedico a la salud, a cuidarme", afirma.

Para él, el entrenamiento no es una obligación, sino una forma de mimarse y mejorar su rendimiento diario. Además, defiende que el principal beneficiado del ejercicio es el cerebro, ya que considera que mantenerse activo le ayuda a pensar mejor y tomar mejores decisiones.

Su entrenamiento combina diferentes disciplinas para trabajar distintos aspectos físicos. Practica boxeo para mejorar la explosividad y la velocidad, yoga para mantener la elasticidad y ejercicios de fuerza para conservar la musculatura, algo que considera especialmente importante con el paso de los años.

"Con la edad se pierde fuerza, explosividad y elasticidad. Si haces las tres cosas, aunque no seas número uno en ninguna, tu cuerpo te lo agradece", asegura.

Además del ejercicio, Motos también incorpora métodos de recuperación como la cámara hiperbárica o los baños de frío.

Una vez terminada su rutina personal, comienza su jornada laboral, que combina la preparación de El Hormiguero, la escritura de guiones y las diferentes tareas relacionadas con el programa.