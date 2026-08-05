Chiquito de la Calzada en los años 30: "De pequeño pasé mucha hambre y solo fui al colegio 6 meses, estaba todo el día en la calle"

La figura de Chiquito de la Calzada volverá a la pequeña pantalla gracias a Chiquito el Grande, la nueva miniserie de RTVE que ya ha iniciado su rodaje y que repasará la vida de uno de los humoristas más queridos de España.

Antes de convertirse en un fenómeno televisivo, Gregorio Sánchez Fernández vivió una infancia marcada por las dificultades económicas, el hambre y la necesidad de trabajar desde muy pequeño.

Nacido en el barrio de la Trinidad, un barrio típico de Málaga, Chiquito creció en una familia humilde formada por sus padres y tres hermanos, siendo él el mediano. Su padre falleció cuando apenas tenía 11 años, mientras que su madre sacó adelante a la familia dedicándose a las tareas del hogar.

Chiquito de la Calzada. Mediaset

"Mi padre murió cuando yo tenía 11 años. Mi madre se dedicaba a ser ama de casa", recordó en una de las entrevistas en Mi casa es la tuya de Telecinco. La pérdida de su padre obligó a su familia a afrontar una situación económica todavía más difícil, marcando para siempre su infancia.

El humorista nunca ocultó las privaciones que sufrió durante la posguerra. "He pasado todo el hambre del mundo, yo comía muy malamente, pero cantaba que quitaba el sentío", confesó. La música fue su refugio desde niño y también la forma que encontró para ganarse la vida.

"Iba por los pueblos cantando con una batata y una cucharita y eso es lo que comía", explicó al recordar sus primeros años sobre los escenarios. Aquellas actuaciones improvisadas le permitían conseguir algo de comida mientras recorría diferentes localidades interpretando canciones flamencas.

La escuela apenas formó parte de su vida: "Al colegio fui, pero estuve solo 6 meses. Estaba todo el día en la calle", contó en el programa. La necesidad de ayudar en casa hizo que abandonara muy pronto los estudios para centrarse en trabajar y aportar todo lo posible a la economía familiar.

Chiquito de la Calzada Mariachijalisco vía Wikimedia

Con tan solo 12 años, tomó una decisión que cambiaría su destino. "Me fui a Madrid con 12 años y cantaba por todos los pueblos", recordaba sobre una etapa en la que comenzó a recorrer España actuando como cantaor flamenco.

Mucho antes de que expresiones como "¡no puedor!", "¡pecador!" o "¡fistro!" entraran al vocabulario popular de millones de españoles, Chiquito tuvo que superar una infancia marcada por el hambre, el trabajo y las dificultades.

Una historia de superación que ahora recuperará Chiquito el Grande, la nueva miniserie de RTVE que mostrará la cara menos conocida del artista y el largo camino que recorrió antes de alcanzar la fama.