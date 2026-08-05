Adela González, 52 años: "Me levanto a las 5:30 de la mañana, repaso la prensa, desayuno y, después de la tele, voy al gimnasio"

A sus 52 años, Adela González compagina el intenso ritmo de la televisión con una rutina muy marcada en la que el deporte y la alimentación saludable ocupan un papel importante.

Al frente de Mañaneros, el programa matutino de La 1, la periodista comienza su jornada cuando todavía no ha amanecido para llegar al plató con toda la actualidad preparada.

"Me levanto a las 5:30 de la mañana, reviso la prensa, leo, preparo, desayuno con calma, y luego me voy a la tele, maquillaje, reuniones, directo hasta las 3 y luego la vida. Un poquito de gimnasio y tampoco da para mucho más", explicó en una entrevista concedida para Lecturas.

Adela González en 'Mañaneros 360'. RTVE

Tras finalizar el programa, Adela reserva un espacio para hacer ejercicio. Para ella, el deporte no responde a una cuestión estética, sino de bienestar. "El deporte es una cuestión de salud. No me verás en zumba", bromea la periodista.

La de TVE intenta acudir a su centro deportivo y realizar tanto ejercicios de fuerza como de cardio. "Estoy en un gimnasio que tiene un sistema que haces media hora de cinta, media hora de fuerza y lo llevo muy bien", expresa en el medio citado.

La alimentación también forma parte de sus hábitos diarios. La periodista apuesta por una dieta equilibrada y reconoce que disfruta cocinando en casa siempre que su agenda se lo permite. "Como muy limpio y me gusta cocinar", afirma dejando claro que intenta cuidar lo que come.

Aunque apuesta por una cocina saludable, también tiene debilidad por algunas recetas tradicionales. "Mi plato favorito es la lasaña, que me sale muy bien. Me cuesta un montón hacerla, pero sí. Y luego la tortilla de patata, un clásico", confiesa.

Adela González, presentadora de 'Mañaneros' RTVE

Dos elaboraciones que prepara con frecuencia y que ocupan un lugar especial entre sus preferencias gastronómicas.

Su rutina refleja un equilibrio entre la exigencia profesional y el cuidado personal. Madrugar para presentar un programa de actualidad, entrenar después de la televisión y dedicar tiempo a cocinar son algunos de los hábitos que le permiten afrontar el intenso ritmo de los directos sin renunciar a su bienestar.

Con jornadas que comienzan antes de las seis de la mañana y terminan muchas horas después, Adela González demuestra que la organización y la constancia son fundamentales para compaginar el liderazgo de Mañaneros con un estilo de vida saludable.

Pese a que un programa por la mañana "te funde al final del día", la presentadora asegura que está ya más que acostumbrada a llevar una rutina diaria muy marcada.