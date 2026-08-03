Jorge Javier Vázquez, en 2018: "Desde que empecé con esta rutina he perdido 20 kilos. No es moco de pavo"

Las vacaciones de verano suelen ser el momento más elegido para cambiar de hábitos y recuperar una alimentación más equilibrada. En el caso de Jorge Javier Vázquez, ese proceso comenzó años atrás y dio lugar a una transformación física que él mismo ha relatado en varias ocasiones.

De hecho, en 2018 sorprendió al revelar que había logrado perder 20 kilos gracias a una combinación de dieta, ejercicio y cambios en su estilo de vida. El presentador explicó que siguió el método de PronoKal, un programa de pérdida de peso basado en una alimentación controlada y supervisado por profesionales.

"Desde que empecé, he podido perder como 20 kilos. No es moco de pavo", afirmaba entonces el presentador en una entrevista concedida a Lecturas, dejando claro que el resultado no había sido fruto de una solución rápida, sino de la constancia.

"He perdido una cantidad de kilos que me da vergüenza reconocer porque no sabía que me sobraban tantos", confesaba. En aquel momento aseguraba que había alcanzado los 70 kilos, un peso que consideraba muy próximo al ideal para él.

El comunicador también hizo autocrítica sobre los hábitos que había mantenido durante años. Explicó que el intenso ritmo de trabajo, con programas que terminaban de madrugada, le había llevado a justificar una alimentación poco saludable.

"Me engañaba muchísimo con el tema de los hidratos", reconocía, al recordar que recurría con frecuencia a platos de pasta o arroz al finalizar las emisiones nocturnas.

Precisamente, modificar esa rutina fue una de las claves de su cambio. Jorge Javier explicó que siguió un método supervisado por profesionales que no solo le permitió adelgazar, sino aprender a comer de otra manera. "Necesitaba encontrar una dieta que me quitara los kilos que me sobraban. Al final lo conseguí y, sobre todo, me ayudó a cambiar mis estilos de vida y mis hábitos", señalaba en dicho medio.

La alimentación, sin embargo, fue solo una parte del proceso. El presentador insistía en que el ejercicio físico había sido igual de importante y aseguraba que entrenaba todos los días.

Además, destacaba el componente mental que había supuesto el reto. "Cuando te ves bien, piensas si puedes tirar un poco más. En ese punto te planteas que tienes que renunciar a cosas, pero a mí los retos me gustan y, sobre todo, entrenar la fuerza de voluntad", explicaba.

Además, el presentador no ha ocultado en varias ocasiones que, antes de cambiar sus hábitos, recurrió a intervenciones estéticas para intentar mejorar su aspecto físico. Sin embargo, con el tiempo ha reconocido que la verdadera diferencia la marcaron la alimentación y el deporte.

"Me he hecho varias liposucciones, pero no hay nada mejor que una dieta sana. Si lo hubiera aprendido antes, no habría pasado por el quirófano", confesó.