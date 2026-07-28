Joaquín Sánchez, 45 años: "Desayuno una tostada con aceite de oliva virgen, jamón de bellota, huevo frito, zumo y café"

Joaquín Sánchez acaba de cumplir 45 años, pero su excelente estado físico y su inagotable energía sugieren todo lo contrario.

Lejos de descuidarse tras haber colgado las botas y alejarse del fútbol profesional, el mítico exjugador ha sabido reconducir su vida hacia el estrellato televisivo manteniendo intacta la disciplina de un deportista de élite.

El verdadero secreto de su eterna juventud no reside en su privilegiada genética ni en su inconfundible sentido del humor, sino en una rutina diaria milimétrica.

Para aguantar el ritmo frenético de su día a día como consejero del Real Betis Balompié, Joaquín no escatima en la primera comida del día.

Lejos de las modas de los ayunos intermitentes o los batidos detox, el andaluz apuesta por el producto nacional para cargarse de energía: "Desayuno una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevecito frito de categoría. Zumo de naranja y café con leche".

Este potente clásico andaluz le aporta proteínas de alta calidad y grasas saludables, indispensables para arrancar la maquinaria mental y física al 100%.

Que su desayuno sea contundente no implica que a lo largo del día cometa excesos. Al rebasar la barrera de los 40, Joaquín es consciente de que el metabolismo exige mayor atención.

Como el propio exfutbolista confesaba, su gran máxima nutricional no admite debate: "Evito la bollería y el pan, como mucha verdura. En esta etapa de la vida te cuidas o te cuidas".

Más allá del plato, la eterna juventud de Joaquín se sostiene sobre una ecuación innegociable. Para él, la clave del éxito a esta edad se resumen en cuatro palabras: "Alimentos, trabajo, descanso y preparación a tope".

Toda esta energía y vitalidad le resultan imprescindibles para gestionar una actualidad profesional arrolladora.

A nivel deportivo, sigue siendo un pilar fundamental en su equipo del alma. Nombrado de forma oficial como consejero del club verdiblanco a finales de 2025, el portuense trabaja a diario en la dirección deportiva mano a mano con Manu Fajardo.

Su carisma, su red de contactos y su clínico ojo futbolístico lo han convertido en una figura decisiva a la hora de gestionar los nuevos fichajes del Betis en este 2026, siendo el encargado perfecto para convencer a los jugadores de unirse al proyecto bético.

Por si fuera poco, su idilio con el público televisivo atraviesa su momento más dulce.

La rutina de Joaquín Sánchez

Consolidado como uno de los presentadores estrella de Atresmedia, el andaluz ha liderado las audiencias con El Capitán en Japón.

El éxito ha sido tan rotundo que Antena 3 acaba de renovar el programa para una tercera temporada.

En los próximos meses, Joaquín y los suyos harán de nuevo las maletas, esta vez para grabar El Capitán en la India, demostrando que, con una buena alimentación y disciplina, hay cuerda (y risas) para rato.