Pau Cubarsí, 19 años: "Duermo 9 horas, entreno, a las 3 voy a clase y después de jugar me como una buena hamburguesa"

Con solo 19 años, Pau Cubarsí se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol español. Formado íntegramente en La Masía, el central del FC Barcelona compagina la exigencia del deporte de élite con su formación académica.

La rutina del deportista requiere una gran organización donde el descanso ocupa un lugar fundamental.

"Me encanta dormir. Duermo 9 horas, entreno por la mañana y a las 3 de la tarde hasta las 20:00 voy a clase, menos cuando hay Champions", expresó en una entrevista para RAC1.

Pau Cubarsí, en la final del Mundial contra Argentina. EFE

Para Cubarsí, descansar bien es una parte fundamental e imprescindible de su preparación y una de las claves para rendir al máximo tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Su jornada comienza muy temprano con las sesiones de entrenamiento del primer equipo. Después, lejos de marcharse a casa, continúa con sus estudios, a los que dedica gran parte de la tarde.

En septiembre de 2025 comenzó el grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), demostrando que, pese a su precoz éxito deportivo, no quiere dejar de lado su formación universitaria.

El defensa ya dio muestras de esa madurez desde muy joven. Tras ingresar en La Masía, su progresión fue tan rápida que con tan solo 15 años ascendió al Juvenil A (sub-19), un paso poco habitual que confirmó el enorme potencial que veían los técnicos del club azulgrana.

Pau Cubarsi RFEF

En cuanto a la alimentación, Cubarsí reconoce que intenta seguir una dieta equilibrada diseñada por él mismo. "Me hago yo siempre la dieta e intento comer variado", asegura, apostando por una alimentación sana.

Eso sí, después de los partidos se permite un pequeño premio. "Después de cada partido intento darme un homenaje y me como una hamburguesa si he jugado bien", reveló en una entrevista para MARCA.

Ese capricho parece que se ha convertido en una especie de ritual personal con el que celebra las buenas actuaciones sobre el terreno de juego.

Más allá del fútbol, el joven central intenta mantener también una relación saludable con la tecnología.

"No presto mucha atención a las redes sociales. En el mundo del fútbol a todo el mundo le gusta compartir su opinión sobre lo que ve, cómo juegas, lo que haces o no haces. Creo que no hay que prestarle demasiada atención a eso. Para mí, el teléfono es solo algo para pasar el tiempo, viendo lo que te gusta" asegura en una entrevista con The Athletic.