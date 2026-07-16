Mikel Oyarzabal, 29 años: "De mi infancia recuerdo las albóndigas de mi abuela y el pescado al horno de mis padres"

La fama y el dinero cambian a muchas personas, pero a Mikel Oyarzabal solo le dan más ganas de volver a casa.

A sus 29 años, el delantero de la Real Sociedad y de la Selección Española se encuentra en la cúspide de su carrera deportiva.

Sin embargo, detrás de los estadios a reventar, los focos y los contratos millonarios, se esconde un chico sencillo de Eibar que sigue anclado a sus raíces más profundas.

Lejos del lujo y la ostentación que a menudo envuelven al fútbol moderno, el verdadero refugio de Mikel tiene un claro protagonista, la mesa de su familia.

Para entender quién es hoy el ídolo de multitudes, hay que viajar a su infancia. Una niñez de clase media, feliz y sin grandes estridencias, donde el balón rodaba por el asfalto antes de pisar el césped de los grandes templos europeos.

Pero si hay algo que transporta al jugador a esos primeros años de inocencia, no es un trofeo, sino los aromas que salían de la cocina de su hogar.

En una época donde las grandes estrellas presumen de chefs privados y cenas en restaurantes con estrellas Michelin, Oyarzabal reivindica la comida de toda la vida.

En unas recientes y emotivas declaraciones, el futbolista abría su corazón para mostrar su faceta más íntima y vulnerable: "De mi infancia recuerdo las albóndigas de mi abuela paterna, el filete de mi abuela materna y el pescado al horno de mis padres".

Estas palabras no son una simple anécdota culinaria; son el reflejo de un hogar estructurado, cálido y profundamente familiar. Según ha revelado el propio jugador en diversas entrevistas, su mapa emocional y gustativo está marcado a fuego por las mujeres y hombres de su casa.

Para Mikel, los grandes manjares se resumen en una santísima trinidad gastronómica: las insuperables albóndigas de su abuela paterna, el clásico e infalible filete de su abuela materna y ese pescado al horno que sus padres preparaban con mimo los fines de semana.

Quienes le conocen desde que era un niño que correteaba por las cuestas de su Eibar natal, confirman que el éxito no le ha movido ni un céntimo del suelo.

Los orígenes de Oyarzabal

"Mikel es un chico familiar. Cuando vuelve al pueblo, lo que busca es la tranquilidad, sentarse a la mesa con sus padres y abuelos, y disfrutar de esa normalidad que el fútbol a veces te quita", desliza una fuente muy cercana al entorno familiar del futbolista guipuzcoano.

En definitiva, a sus 29 años, Mikel Oyarzabal ha demostrado que se puede tocar el cielo futbolístico sin olvidar de dónde vienes. Un ejemplo de humildad que nos recuerda que, a veces, el verdadero secreto del éxito no está en una dieta estricta de deportista de élite, sino en el cariño con el que una abuela te prepara un buen plato de albóndigas.