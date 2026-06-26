Marc Giró, 51 años: "Mi desayuno ideal es un buen pincho de tortilla de patata con media barra de pan y un té negro"

A sus 51 años, Marc Giró atraviesa, sin lugar a dudas, uno de los momentos más brillantes y exigentes de su carrera profesional. Su desbordante energía frente a las cámaras, su inconfundible verborrea y esa capacidad única para arrancar carcajadas al espectador requieren de un motor perfectamente engrasado.

Siempre impecable en sus trajes a medida, muchos se preguntan cuál es el secreto del periodista catalán para mantenerse tan jovial, ágil y lleno de vitalidad cuando supera la barrera de los cincuenta.

La respuesta, lejos de esconderse tras estrictos ayunos intermitentes o batidos detox de dudoso sabor, es sorprendentemente terrenal y castiza.

Para Giró, el día no arranca con un vaso de agua con limón, sino con un homenaje a la gastronomía tradicional. "Mi desayuno ideal es un buen pincho de tortilla de patata y media barra de pan. Y un té negro. Da sentido a mi vida", confiesa con esa naturalidad y honestidad brutal que le caracteriza.

Este contundente banquete matutino no es un capricho ocasional, sino el combustible necesario para afrontar maratonianas jornadas entre estudios de radio y platós de televisión.

Empezar la mañana con hidratos de carbono y proteínas le proporciona ese pico de energía sostenida que necesita para mantener su inagotable ritmo verbal y mental.

Sin embargo, asimilar "media barra de pan" diaria y lucir una figura envidiable a los 51 años requiere compensación y es aquí donde entra en juego su rutina física.

Lo que el presentador transmite con sus palabras es algo que los expertos en nutrición llevan tiempo intentando recuperar, la relación sana con la comida pasa por el placer, no solo por el macronutriente. Comer bien no significa comer sin disfrutar. En ese sentido, Giró encarna sin proponérselo un modelo de alimentación intuitiva, basada en el gusto real y no en la culpa.

Desde que fichó por Atresmedia a principios de 2026, su agenda se ha vuelto más exigente que nunca. Pero entre grabaciones, entrevistas y traslados, el desayuno sigue siendo su ancla. El pincho de tortilla, esa joya de la gastronomía popular española, es para él algo más que alimento, es el punto de partida del día, el pequeño ritual que ordena el caos.

¿Quién es Marc Giró?

En tiempos de dietas de influencer y wellness a todas horas, la declaración de Marc Giró suena casi a manifiesto. No necesita quinoa ni smoothie verde. Solo tortilla, pan y té. Y la claridad de saber que eso, precisamente eso, da sentido a su mañana.

Giró se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, una formación humanística que quizá explique su tendencia a encontrar significado en los placeres cotidianos. Su padre es arquitecto y su madre impartía clases de dibujo.

Está casado con el periodista Santi Villas, hermano de la reportera de El Intermedio Thais Villas, a quien conoció a finales de los años noventa cuando ambos trabajaban en el programa Les 1000 i una... de TV3.

Una vida construida sobre vínculos sólidos, tanto personales como profesionales, que se refleja también en su manera de entender la cotidianidad, incluida la mesa.