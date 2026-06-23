Los famosos españoles coinciden: el pueblo del siglo IX, declarado Conjunto Histórico, ideal para una escapada en verano

El lugar donde desconectan famosos como Rosalía o Manel Fuentes en un montaje de BLUPER iStock/Gtres

La luz intensa del sol incide directamente en las fachadas blancas y en el fondo del mar reflejando unos colores vibrantes y llamativos. Aquí la inspiración mires a donde mires es plena, como si el mejor pintor hubiera dibujado un paisaje idílico fruto de lo onírico.

Precisamente este lugar ha sido inspiración para muchos artistas desde hace siglos por encontrarse entre mar y montaña y destacar por su aislamiento y esencia marinera. Y lo sigue siendo para muchos famosos que buscan aquí la calma y sencillez.

Una pausa en medio de todo el desorden es como se presenta Cadaqués, un antiguo pueblo situado en la Costa Brava y que es considerado uno de los más bonitos de la región.

Panorámica de Cadaqués, Girona. Getty Images

Perteneciente a la provincia de Girona, en Cataluña, ha enamorado a creadores durante décadas. Entre ellos, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Ava Gardner, pero también personajes actuales como Rosalía, Manel Fuentes o María Pedraza.

Con alrededor de 3.000 habitantes, destaca por sus casas blancas encaladas, calles estrechas empedradas y un puerto que mantiene intacta su esencia mediterránea.

Ubicado en la comarca del Alt Empordà, junto al Parque Natural del Cap de Creus, su ubicación aislada contribuye a esa atmósfera única que lo ha hecho famoso.

El municipio combina perfectamente playa y montaña. Para este verano disfruta de sus calas vírgenes de aguas cristalinas y paisaje rocoso, accesible a pie o en kayak.

Si prefieres una playa más accesible o con mayor comodidad, la Playa Grande se encuentra justo en el centro, mientras que lugares como Es Pianc ofrecen más tranquilidad, barcas tradicionales y atardeceres espectaculares.

La típica estampa de Cadaqués. iStock

Entre sus rincones más emblemáticos destaca la Iglesia de Santa María de Cadaqués del siglo XVI, situada en lo alto del pueblo y con vistas panorámicas a la bahía.

También merece la pena perderse por el Carrer des Call, uno de los callejones más fotogénicos; recorrer el paseo marítimo o descubrir el único baluarte que queda de la antigua muralla.

Dalí es, por excelencia, la figura de este rincón en la costa catalana. Aquí encontró su gran refugio creativo donde actualmente se encuentra la Casa-Museo Salvador Dalí, el hogar y estudio del artista desde 1930 hasta 1982.

El espacio nació de la unión de antiguas barracas de pescadores, transformadas en una estructura laberíntica con pasillos estrechos, escaleras irregulares y ventanas orientadas a la bahía, definida por el propio Dalí como "una verdadera estructura biológica".

La casa donde vivió Dalí en Cadaqués, Girona. iStock

El espíritu bohemio sigue presente en el casco antiguo, donde se concentran numerosas galerías de arte repartidas por calles estrechas y floridas.

Cadaqués es, en definitiva, un destino de postal donde el tiempo parece ir más despacio y donde recorrerlo a pie es ideal.