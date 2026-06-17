José María, padre de Alberto Chicote: "Cuando era pequeño nos lo quisieron comprar unos mexicanos en 2 ocasiones"

Alberto Chicote es, sin duda, uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión en España. Acostumbrados a verle lidiar con fogones desastrosos, cocinas imposibles y dueños hostiles en formatos como Pesadilla en la cocina, resulta fácil olvidar que detrás de esa coraza de chef implacable se esconde una historia familiar profundamente humana.

Sin embargo, fue durante su participación en el programa Palo y astilla, conducido por Mamen Mendizábal, donde se desveló un episodio de su infancia tan insólito que parece sacado de un guion de ficción.

Para entender al hombre detrás del famoso delantal, la periodista de LaSexta se trasladó al madrileño barrio de Carabanchel, concretamente al hogar de José María y Angelines, los padres del carismático cocinero.

Lo que apuntaba a ser una entrañable y rutinaria entrevista más sobre los primeros pasos de Chicote, rápidamente dio un giro que dejó a la propia presentadora y a los espectadores completamente desconcertados.

Y es que, en un clima de absoluta confianza y cercanía familiar, el progenitor del chef soltó una bomba informativa que nadie esperaba. Relajado y con la franqueza que caracteriza a la familia, José María reveló una anécdota que, hasta la fecha, era un oscuro secreto de puertas para adentro: cuando Alberto era apenas un bebé, recibieron ofertas para vendérselo a unos desconocidos.

"Cuando Alberto era pequeño nos lo quisieron comprar en una o dos ocasiones", confesaba su padre ante las cámaras, añadiendo con semblante serio que creía que una de las propuestas "fue muy en serio" y que provino por parte de "unos mexicanos".

La incredulidad de Mamen Mendizábal fue inmediata y absoluta. "¿A Alberto? ¿Dos veces? ¿Pero esto me lo estás diciendo en serio?", reaccionó la periodista con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar el dato.

José María, el padre de Chicote , cuenta una curiosidad sorprendente de cuando era pequeño: "Nos lo querían comprar unos mexicanos". "Es que era de caramelo", explica Angelines, su madre. LaSexta

La madre de Chicote, Angelines, salió rápidamente al rescate para dar contexto a tan surrealista situación y rebajar la tensión del momento: "Es que era de caramelo. Un niño precioso, de los que llamaban la atención por la calle. Tan blanquito, tan gordito y con los ojos azules".

Al parecer, el pequeño Alberto irradiaba un magnetismo irresistible que provocó el atrevimiento desmedido de algunos viandantes de la época.

Pero la reveladora entrevista dio para más momentos cargados de ternura. José María aprovechó para confesar, con mucho sentido del humor, su antiguo "complejo de feo" desde que era un chaval.

Un fantasma que logró ahuyentar al ver cómo, con el paso de los años, todo el mundo le decía que su exitoso hijo era "clavao a su padre".

El programa no solo sirvió para desnudar el lado más íntimo de los padres del chef, sino también para poner en valor a su compañera de vida, Inma. Su mujer, jefa de sala de sus conocidos proyectos gastronómicos como Yakitoro, confirmó lo fácil que es trabajar codo con codo con alguien con quien comparte exactamente la misma visión laboral y vital, a pesar del poco tiempo libre que les deja la fama.

En definitiva, esta sorprendente revelación televisiva nos permite mirar a Alberto Chicote con otros ojos. El cocinero estrella, temido por algunos hosteleros y adorado por el gran público, tiene unos cimientos forjados en la naturalidad de una familia trabajadora de barrio.

Aquel bebé rubicundo que casi es "comprado" en las calles de Madrid es hoy uno de los baluartes de nuestra gastronomía. Una anécdota imborrable que demuestra que la realidad, en la mayoría de las ocasiones, siempre termina superando a la ficción.