El refugio de Kiko Rivera en un pueblo de 11.000 habitantes: chalet de 780 m2, 3 plantas, 5 habitaciones y jardín privado

La vida da muchas vueltas y la del hijo de Isabel Pantoja es el mejor ejemplo. Lejos del ruido mediático de Cantora y de las interminables tensiones familiares que han copado horas de televisión, el DJ ha dado un giro de timón radical. Ha iniciado una nueva etapa vital. Y lo ha hecho marcando distancia y, sobre todo, buscando el silencio.

Kiko Rivera ha fijado su particular fortaleza inexpugnable a escasos kilómetros de la capital andaluza. Hablamos de Bollullos de la Mitación, un tranquilo municipio sevillano que apenas supera los 11.000 habitantes.

Un rincón con encanto y solera donde el DJ ha logrado algo que parecía una utopía, ser un vecino más, comprar el pan sin sobresaltos y alejarse del radar mediático.

Pero el hermano de Isa Pantoja no pasea a diario por la plaza del ayuntamiento. Su verdadero búnker se esconde en La Juliana, una de las urbanizaciones de lujo más exclusivas y herméticas de la provincia.

Es un complejo residencial inmerso en un entorno natural único, rodeado de pinares centenarios y encinas, donde los curiosos no tienen fácil acceso.

Es exactamente aquí donde Kiko ha establecido su nueva vida en solitario. Y espacio, desde luego, no le falta en absoluto. La propiedad es un imponente chalé que se levanta sobre una espectacular parcela de 780 metros cuadrados . Una auténtica mansión para un hombre solo que ha sabido adaptar a sus rutinas actuales.

La vivienda, de aspecto imponente, se distribuye en tres plantas bañadas por la intensa luz natural del sur. Tras la reforma integral, el interior luce un diseño moderno, funcional y de líneas limpias, desmarcándose del recargado estilo tradicional de otras propiedades familiares. Además, cuenta con 5 habitaciones, 3 baños, cocina abierta al salón-comedor y jardín privado.

Pese a vivir sin compañía, la casa esconde en su interior cinco amplias habitaciones. Destaca una inmensa suite principal reservada en exclusiva para él, además de estancias preparadas al detalle para cuando recibe la visita de sus hijas.

Los cuartos restantes sirven para alojar a su círculo de amigos más estrecho, que se ha convertido en su gran pilar en esta nueva etapa en solitario.

Sin embargo, la verdadera joya de la corona de este inmueble se encuentra de puertas hacia afuera. Un espectacular jardín privado rodea toda la construcción, creando una barrera física y visual contra los siempre presentes teleobjetivos de los paparazzi.

En este perímetro al aire libre es donde el sevillano encuentra su vía de escape diaria. Lejos de las miradas indiscretas, disfruta del clima andaluz, organiza pequeñas reuniones blindadas y desconecta antes de encerrarse en su estudio para preparar sus directos de Twitch o sus nuevas sesiones musicales.

El contraste es evidente. El hombre acostumbrado a llenar discotecas y protagonizar portadas ahora busca pasar desapercibido entre los 11.000 vecinos de Bollullos. Un pueblo que ha respetado su privacidad desde el primer minuto.

Atrás quedan los años de mudanzas y ruido constante. En este refugio de La Juliana, rodeado de naturaleza y protegido por los muros de su chalé de 780 metros cuadrados, Kiko Rivera ha firmado la paz. Un retiro a medida para escribir, en estricta soledad, el próximo capítulo de su historia.